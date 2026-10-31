Cel mai tare golgheter din România marchează la foc automat: „Semăn cu Louis Munteanu și Haaland!”

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FANATIK a stat de vorbă cu cel mai în formă atacant din fotbalul românesc. Nigerianul promite că nu se va opri la cele 12 goluri marcate până acum, mai ales că

Taiwo Quadri este de neoprit în Liga 2. Atacantul celor de la Popești Leordeni a marcat, din nou, de această dată în poarta celor de la Metalul Buzău. Nigerianul a deschis scorul în minutul 5 al partidei din etapa a 12-a a eșalonului secund. Apoi, în minutul 45, nigerianul a făcut „dubla” dintr-o lovitură de la 11 metri.

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Atacantul împrumutat de la U Cluj e golgheter în Liga 2. Grație reușitelor împotriva lui Metalul Buzău, Quadri a ajuns la cota 15 în topul marcatorilor. Pe locul 2 se află Valentin Robu (Metalul Buzău) și Gabriel Răducan (Cetate Suceava), ambii cu câte 7 reușite.

Taiwo Quadri, cel mai în formă atacant din fotbalul românesc

Taiwo Quadri, un nume care poate nu spune nimic pentru majoritatea oamenilor, însă puștiul acuzat că și-a falsificat vârsta înscrie pe bandă rulantă și este deja văzut drept înlocuitorul lui Jovo Lukic.

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Taiwo, din ce în ce mai puțini jucători în România care să marcheze atâtea goluri. Cum te simți?

– Este foarte important pentru mine și sunt extem de încântat. Am muncit mult, iar colegii și cei de la echipă mă ajută să fiu cât mai bun.

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Care e secretul acestui început fulminant de campionat pentru tine la Popești Leordeni?

– Cred că am fost foarte bine primit aici și m-am integrat imediat. Antrenorul, staff-ul, președintele, toată lumea mi-a fost ca o familie și mă simt excelent aici.

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Cum răspunde acuzațiilor că ar avea mult peste 19 ani

Ai 12 goluri în 10 meciuri. Visezi la titlul de golgheter în Liga 2?

– Sper să marchez căt mai multe goluri în continuare și voi vedea. Întotdeauna îmi doresc să îmi ating obiectivele personale ca atacant.

Când te-ai transferat la U Cluj au fost voci care au acuzat că ți-ai falsificat vârsta și că nu ai 19 ani. Te-a afectat asta?

– Eu nu dau importanță acestor lucruri și nu mă gândesc la ce spun oamenii despre mine. Eu doar îmi văd de treaba mea.

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Vrea să se bată pentru promovarea în SuperLiga

Ce crezi că poți reuși la Popești Leordeni în acest sezon?

– Eu zic că avem o echipă bună, suntem deja pe locul 4 în clasament și cred că putem prinde play-off-ul. Vrem să fim acolo și cred că suntem echipe foarte bune și în Liga 2. Nu e deloc ușor.

Mai urmărești meciurile celor de la U Cluj?

– Normal, îmi place cum joacă U Cluj, am urmărit și meciul spectaculos cu Rapid. Am fost acolo și chiar cred că au șansa să se bată pentru titlu și în acest sezon. E un club profesionist și jucătorii au atitudinea potrivită.

Taiwo Quadri a dezvăluit de ce a plecat de la U Cluj

Cei de la U Cluj te urmăresc, te-a felicitat Cristiano Bergodi pentru evoluțiile tale?

– Da, mă monitorizează și suntem în contact fiind împrumutat.

De ce ai ales să pleci de la Universitatea Cluj?

– Am avut o perioadă mai dificilă acolo și am decis să vin la Popești ca să joc pentru că am nevoie de minute. Eu cred în mine, chiar dacă mi s-a spus că nu pot juca pentru moment și am decis să merg aici.

De ce spui că ai trecut printr-o perioadă grea la U Cluj? Ovidiu Sabău a vorbit frumos despre tine…

– Nu mi-a fost ușor să vin tocmai din Nigeria și să fiu singur fără familie aici. E greu să joci cu jucători precum Aliev sau Lukic, dar m-am bucurat să mă antrenez cu ei, cu jucători ca Dan Nistor, Alex Chipciu sau Macalou. A fost un privilegiu să învăț de la ei și cred că mă va ajuta pe viitor. Eu cred că au o echipă foarte bună și sunt jucători de certă valoare.

Se întoarce la U Cluj? Cum a ajuns să joace pentru „șepcile roșii”

Visezi să te întorci sezonul viitor la U Cluj și să marchezi în SuperLiga?

– Orice jucător și-ar dori asta, dar deocamdată sunt la Popești Leordeni și vom vedea ce se va întâmpla. Eu sunt foarte fericit acum și sper să vină și familia mea din Nigeria să mă vadă jucând.

Care e povestea transferului tău la U Cluj?

– Academia la care jucam în Nigeria a participat la un trial, unde am fost remarcat. Am marcat 5 goluri și am fost al doilea golgheter al competiției și așa am fost selectat. Am știut mereu să marchez și cred că asta a fost șansa mea pentru că erau mulți jucători buni acolo.

Atacantul lui U Cluj e fan Louis Munteanu și încearcă să îl copieze pe Haaland

Ce model de atacant din România? Iar din străinătate?

– Nu mai este în România. . Cred că am și eu o parte din calitățile lui. Îl urmăresc mult pe Erling Haaland. Și eu lucrez mult la sală și îmi place să marchez. Sper să joc și eu din ce în ce mai bine pe viitor.

Ce mesaj ai pentru fanii lui U Cluj?

– Îmi place orașul, îmi plac oamenii și sper că voi avea șansa să joc din nou pentru U Cluj și pentru Popești sper că o să îmi fac treaba cât mai bine.

Crezi că dacă Lukic va fi vândut de U Cluj te vor readuce din iarnă. Ce părere ai? Se vorbește că ai avea o ofertă din Austria…

– Sincer nu știu ce să zic. Îl admir foarte mult pe Jovo Lukic și am învățat multe de la el. Pot să merg acolo chiar dacă el nu va pleca. Nu se știe niciodată. Eu nu mă gândesc la oferte și sunt concentrat pentru meciul cu CS Dinamo.