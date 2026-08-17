„E Charalambous la pătrat!”. Rivalul lui Gigi Becali din SuperLiga îl face praf pe Marius Baciu

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Elias Charalambous (45 de ani) a condus pe FCSB, din rolul de antrenor principal, între 2023 și 2026. În această perioadă, cipriotul a fost acuzat în dese rânduri că este doar de decor la echipa roș albastră. Un patron din SuperLiga l-a atacat de foarte multe ori pe acest antrenor, în mandatul căruia s-au obținut mai multe trofee. Acum, același șef de club îl distruge pe Marius Baciu, actualul tehnician de pe banca clubului lui Gigi Becali.

Valeriu Iftime, extrem de dur cu antrenorii de la FCSB: „Un purtător de bască”

Pe 19 mai, Marius Baciu (51 de ani), fost jucător și căpitan la Steaua la finalul anilor ’90 și începutul anilor ’00, era prezentat ca noul antrenor al celor de la FCSB. Această mișcare a lui Gigi Becali (68 de ani) a luat prin surprindere lumea fotbalului. Debutul lui Baciu pe banca roș-albaștrilor a fost unul de succes: victorie cu FC Botoșani (4-3, după prelungiri) în semifinala barajului de Conference League, apoi un alt succes cu Dinamo, în finala aceluiași baraj. A fost 2-1, tot după prelungiri.

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învinse în luna mai de Marius Baciu, FC Botoșani, l-a ironizat pe actualul antrenor de la FCSB. În direct la FANATIK SUPERLIGA, botoșăneanul a reamintit că predecesorul lui Baciu, Elias Charalambous, a fost doar un „purtător de bască”, fără niciun cuvânt la echipă.

„(…) Nu mi-a plăcut (n.r. Elias Charalambous) pentru că mi se părea că degradăm noțiunea de antrenor. Adică lumea știe că domnul Becali face echipă și dumnealui era un fel de, nu știu, de scrib. Scria ce face domnul Becali sau era pus acolo ca să dea din gură ce spun alții. Și mi se pare că aici denaturăm și punem într-o lumină foarte proastă partea asta a antrenorilor, care antrenorii sunt niște oameni deosebiți. (…) Dacă noi bagatelizăm viața unui antrenor ca și activitate, suntem în altă lume. Iar în ultimul timp, domnul Charalambous era un fel de așa, un purtător de bască. Adică parcă nu știa nimic”, afirmă Iftime.

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Patronul lui FC Botoșani îl ironizează pe Marius Baciu: „E Charalambous la pătrat”

Valeriu Iftime nu îl menajează nici pe . Ba dimpotrivă, în opinia șefului de la Botoșani, Marius Baciu este la un nivel și mai jos ca autoritate pe banca tehnică. „(n.r. Baciu cum este?) El este Charalambous la pătrat. Adică, la pătrat dar la urmă, de slab. Domnul Baciu, din păcate, pare că el ascultă total ce spune (n.r. Gigi Becali)”.

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Conducătorul clubului moldav mai adaugă faptul că FCSB poate redeveni cel mai puternic club din țară. A explicat și cum. „Eu cred că FCSB-ul poate fi cea mai bună echipă din România, categoric. Dar schimbată zona asta de de de muncă, de antrenor, de seriozitatea… Domnul Becali este patron, aduce bani, nu face echipă niciodată, niciodată în lumea asta nu poate să facă dumnealui echipă sau tactica”.

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