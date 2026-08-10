„E Coelho în pericol?”. Cel mai „ghinionist” antrenor din „era Rotaru” a dezvăluit discuția cu patronul Craiovei. Exclusiv

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Universitatea Craiova, club care a luat tot în sezonul trecut intern – campionat, Cupa României și Supercupa – scârțâie în primele meciuri ale noului an competițional 2026 – 2027. În Europa, oltenii au fost eliminați de Levski din drumul către fazele importante din Champions League, iar apoi nu au impresionat cu KuPS în Europa League. În SuperLiga, elevii lui Coelho au 2 eșecuri în 4 etape. Un fost antrenor al „Științei” vorbește despre situația lui Filipe Coelho.

Este în pericol postul lui Filipe Coelho pe banca Universității Craiova? Părerea fostului antrenor din Bănie, Eugen Neagoe

Campioana en-titre din SuperLiga, Universitatea Craiova, a pierdut surprinzător în runda a 4-a, scor 0-1, contra celor de la FC Argeș. Piteștenii au ajuns la al doilea succes consecutiv pe terenul formației antrenate de Filipe Coelho (45 de ani) în mai puțin de 4 luni. Elevii lui Bogdan Andone (51 de ani) au plecat cu 3 puncte din Bănie și în play-off-ul sezonului trecut.

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Ușor ușor, după un început dificil de sezon, presiunea și criticile la adresa antrenorului portughez al Craiovei cresc încet, dar sigur. Campioana este departe de echipa din sezonul trecut, care avea o siguranță uriașă în toate compartimentele. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, noul analist al emisiunii și fost antrenor în Cetatea Băniei, Eugen Neagoe (58 de ani) a fost întrebat .

Neagoe a reamintit publicului că, în sezonul 2023 – 2024, a fost îndepărtat de la echipă de Mihai Rotaru după un 2-0 la Dinamo și un 0-0 acasă cu Oțelul. „Geană” a spus că situația lui Coelho va depinde mult și de viitorul apropiat. U Craiova are un meci cu KuPS, returul din turul 3 preliminar al Europa League, apoi o deplasare la Oțelul în SuperLiga.

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„(n.r. E posibil să fie în pericol postul lui Coelho? Zilele și săptămânile acestea?) N-aș putea să spun ce se va întâmpla. Depinde și ce rezultate vor fi în următoarele jocuri. Joacă acasă cu cei de la KuPS, iar după aceea la Galați. Din punctul meu de vedere, Craiova nu trebuie să aibă nicio problemă cu finlandezii. (n.r. Acolo va fi marea problemă. Dacă Craiova nu se va califica, atunci poate să fie o mare problemă acolo?) Da, așa este, dar eu cred că U Craiova va câștiga partida de joi”, a spus Neagoe.

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Ce discuție a avut Mihai Rotaru cu Eugen Neagoe, cel mai „ghinionist” antrenor al Craiovei în ultimii ani, după ce l-a demis în 2023

Tot la FANATIK SUPERLIGA, Eugen Neagoe a oferit dezvăluiri despre adevăratul motiv pentru care , l-a demis atât de repede în urmă cu trei ani, deși echipa sa nu pierduse niciun meci și nu încasase niciun gol. Tehnicianul a spus ce discuție a purtat la acea vreme cu patronul oltenilor.

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Demiterea sa a fost pusă pe seama ghinionului uriaș. Însuși Mihai Rotaru i-a spus lui Neagoe că l-a demis pentru că e prea ghinionist. „Mihai Rotaru mi-a spus atunci: ‘Mister, chiar nu am ce să îți reproșez. Te respect, dar așa ghinion ce am avut. Echipa joacă bine…’. Asta a fost, l-am salutat, am rămas în relații foarte bune. Am început să zâmbesc. Ce argumente puteam aduce”, a mai punctat Neagoe.

Fostul antrenor al Universității și-a mai amintit de un ghinion pe care l-a avut alături de Craiova, dar în play-off-ului ediției precedente. „Mi-am adus aminte de ghinionul pe care l-am avut în play-off. Acolo a fost o partidă cu CFR Cluj, am făcut 1-1. Am avut posesie mai bună, 15-0 la cornere. După meci, Dan Petrescu a spus că a fost scorul corect. I-am zis că ei au fost mai buni la aruncările de la margine”.

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