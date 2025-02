Forma excepțională arătată de FCSB în ultimul timp l-a încântat pe Dumitru Dragomir, însă “Oracolul de la Bălcești” consideră că un fotbalist important al formației roș-albastre a ajuns să fie depășit de colegii din același compartiment.

„E comisar, m-am convins!” Titularul de la FCSB pe care Dumitru Dragomir îl pune la pământ

Mitică Dragomir, , a vorbit pe larg despre FCSB și ai săi jucători, care au avut prestații tot mai lăudate și lăudabile în ultimele săptămâni.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și-a exprimat punctul de vedere și asupra lui Siyabonga Ngezana, .

Fundașul sud-african nu s-ar mai ridica la nivelul impus de Joyskim Dawa sau chiar de Mihai Popescu, fotbalist pe care “DON Mitică” îl vede foarte curând titular la echipa națională a României.

“(n.r. – Ce se întâmplă cu Ngezana?) O comite. E comisar! Nu-i jucător rău, o spun cinstit, nu e un jucător rău! Dar nu e de talia lui Popescu și a lui Dawa.

Dawa dacă nu s-ar arunca așa și ar învăța să lovească mingea, să-ți dea pase calumea… Dawa, la vitalitatea pe care o are, joacă și-n Anglia și-n Germania ușor.

Popescu joacă și-n Spania și-n Italia, ține minte bine ce spun! Nici ăla de la Tottenham (n.r. – Radu Drăgușin) nu e mai bun decât Popescu. L-am studiat (n.r. – pe Drăgușin), păcat că s-a accidentat… puștiul ăla creștea!

Cu mingea la picior, ăsta (n.r. – Mihai Popescu) este cel mai bun fundaș central din ultimii ani din România. Pleacă printre ei cu mingea cum pleca Rednic!

Sunt foarte puțini fotbaliști care pleacă având mingea la picior de la fund, cu atâta curaj. Are și personalitate! Are moral de competiție mare. A stat sub Hagi, îi biciuiește puternic și rezistă la tăvăleală dup-aia”, a explicat Mitică Dragomir, în direct și în exclusivitate la podcastul său, “Profețiile lui DON Mitică“.