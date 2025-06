E convins că Alex Mitriță va fi convocat în continuare la națională: „Stanciu a fost chemat din China! Sigur va reveni la Craiova!”. Exclusiv

Dumitru Mitriță a împlinit 54 de ani pe data de 23 iunie și a oferit un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre transferul lui Alex Mitriță, nepotul său, dar și despre planurile de viitor ale mijlocașului.

Dumitru Mitriță, fericit de ziua lui pentru nepotul Alex, fosta vedetă a Universității: „Se va întoarce sigur la Universitatea”

Dumitru Mitriță, fostul fundaș stâng al Universității Craiova și al Stelei, a vorbit despre transferul extremei stânga la Zhejiang Professional, .

Cum te simți la 54 de ani?

– Foarte bine, sunt cu familia și asta e cel mai important. Eu mă simt ca la 40 de ani. Mă bucur și pentru Alex că a reușit acest transfer și pentru familia lui va fi mai bine. Sunt cu fiul meu că s-a operat de ruptură de ligament încrucișat anterior.

Probleme pentru vărul lui Alex Mitriță: „S-a operat de 2 zile. Nu mai are contract cu Craiova”

Care e starea lui Mario?

– El e optimist. Au trecut doar două zile de la operație și trebuie să stau numai lângă el. Sper să își revină, are doar 18 ani și are toată viața în față. A fost la Craiova, dar acum nu mai are echipă. El zice că vrea să facă fotbal de performanță în continuare. Decizia e numai la el, nu la mine.

Bucuros pentru nepotul Alex Mitriță?

– Normal, mă bucur pentru orice decizie pe care o ia. Are o vârstă, are familie și copii și a cântărit foarte bine. Eu nu l-am influențat cu nimic. Pentru mine e clar că orice jucător român dacă se năștea în altă parte în Europa de Vest ar valora mult mai mult și ar pleca pe sume mult mai mari. Dau un exemplu: Bîrligea. Crezi că dacă era în Olanda, Germania nu ar pleca pe o sumă dublă sau triplă față de valoarea de pe Transfermarkt? Jucătorii români au o cotă mai mică.

Alex Mitriță nu l-a uitat pe unchiul său și l-a sunat din China: „Deja a început să se acomodeze”. De ce crede că nu va pierde naționala

V-a sunat să vă zică La mulți ani? Mergeți să îl vizitați în China?

– Chiar înainte să mă suni tu. . În SUA nu am fost la el așa că poate merg acum. E un campionat puternic acolo. El are deja 30 de ani și își poate asigura viitorul acolo. Viața de fotbalist e foarte scurtă.

Credeți că îl va mai chema Mircea Lucescu la națională din China?

– De ce nu. Stanciu a jucat la națională când era la Wuhan. Acum s-a transferat și Andrei Burcă în China, deci eu nu cred că se poate spune că Alex a pierdut echipa națională a României. Și au mai fost și alți jucători care au fost convocați din Asia. Rămâne de văzut ce va decide selecționerul. Mitriță e deja un jucător consacrat, nu mai este un puști. Nu are cum să uite fotbalul în câteva luni.

Dumitru Mitriță, susținere totală pentru Mirel Rădoi: „Va găsi o soluție să nu se simtă lipsa lui Alex”. Convins că mijlocașul va reveni la Craiova

Știu că ești prieten bun cu Mirel Rădoi… O pierdere mare plecarea lui Mitriță. Cum îl poate înlocui?

– Da, ne mai întâlnim, mai vorbim la telefon. Toată lumea știe că Alex Mitriță e o pierdere imensă pentru Universitatea Craiova. Cum îl cunosc eu pe Mirel sunt convins că va găsi o soluție pentru ca lipsa lui să nu se resimtă foarte mult în jocul echipei. Are totuși soluții, acolo poate juca Baiaram sau poate va veni un alt jucător.

Poate la început va fi puțin mai greu pentru că sunt jucători noi destul de mulți și vor suferi la nivel de omogenitate. Plus că sunt convins că o să mai vină jucători și a spus asta și Rădoi. Eu sunt convins însă că va face treabă bună anul ăsta.

Crezi că Alex se va mai întoarce la Craiova?

– Cu siguranță se va mai întoarce la Universitatea Craiova! Acuma nu se știe. Stanciu a jucat în China, apoi la arabi și acum la Genoa. Poate peste 2-3 sau 4 ani. Dar cu siguranță se va întoarce la Craiova.

Ce spune de „dubla” cu Sarajevo și de transferurile Universității Craiova: „Nici slabi nu sunt”

Cum ți se pare „dubla” cu Sarajevo?

– Nu sunt o echipă puternică, dar nici slabi nu sunt. Joci primul meci acolo și e mereu dificil cu echipele din spațiul ex-iugoslav. Cu ei e greu orice meci. Va fi presiune în Bosnia, dar și ei când vor veni la Craiova.

O campanie bună de transferuri pentru Craiova?

– Eu zic că da. E nevoie de o pregătire bună acum și să ungă rotițele cum se spune. Toți sunt jucători interesanți, inclusiv cei tineri. David Matei e un jucător care îmi place și pe care l-am văzut și eu la un meci al Stelei și l-am remarcat. Dacă nu erau buni nu ajungeau la Universitatea Craiova. Acuma depinde de ei pentru că la Craiova este altă presiune și alte obiective.

Dumitru Mitriță crede că Mirel Rădoi o poate duce pe U Craiova în grupele Conference League: „A fost aproape”

Mai pot să ajute Ivan și Markovic pe U Craiova?

– Chiar dacă au trecut printr-o pasă mai proastă eu cred că ei pot fi decisivi pentru Universitatea Craiova și la fel mă aștept și de la Cicâldău. Și ultima dată când Mitriță a plecat de la Craiova, el și-a asumat rolul de lider și a dat foarte multe goluri. Poate o să fie la fel acuma. Echipa are nevoie de un marcator și de un jucător de ultimă pasă. Eu cred că el poate face asta.

Poate Mirel Rădoi să califice echipa în grupele Conference League?

– De ce nu? Mai ales că a mai fost o dată aproape. Doar că în fotbal îți mai trebuie și puțin noroc. Dacă o să dea de un adversar dificil mai departe va fi foarte greu. Mă refer să nu cazi cu vreun balaur în play-off.

Cele mai frumoase amintiri de la Universitatea Craiova și Steaua

Ai jucat la Craiova în 4 perioade diferite…

– Da, în 1990-1991 la Universitatea Craiova, apoi 1991-1994 la Electroputere Craiova. Următorii 3 ani iar la Universitatea Craiova și apoi mi-am încheiat cariera la Extensiv în 2004, dar am stat doar câteva luni acolo. Acuma eu nu vreau să intru în niciun conflict legat de cine e Craiova. Sunt născut, crescut la Craiova și normal că vreau să fie cât mai bine pentru fotbalul craiovean, deci îmi pare rău și de Adrian Mititelu.

Care e pentru tine cea mai frumoasă amintire de la U Craiova?

– Îmi vine mereu în minte sezonul 1994-1995, când ne-am bătut la titlu cu Steaua până la finalul campionatului. Am făcut 0-0 acasă cu Bistrița, când nu ni s-au dat două penalty-uri, iar Steaua a dat gol parcă la ultima fază la Baia Mare. Apoi a fost meciul decisiv în Ghencea și am pierdut cu 1-0.

Iar de la Steaua?

– Cu siguranță titlul de campioni cu nea Piți în 2000. Am luat și Supercupa atunci. A fost frumos atunci, țin minte că am fost la Marriott parcă la petrecere.