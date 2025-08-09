„E copilul meu, e legacy-ul meu”. Adi Mutu a vorbit despre inaugurarea programată în luna septembrie. Foto exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Academia de fotbal Adrian Mutu prinde contur şi "Briliantul" se pregăteşte să inaugureze cu fast terenul în care s-au investit peste 1,5 milioane de euro.
Marian Popovici
09.08.2025 | 12:25
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu şi Paul Nicolau, cunoscut şi sub numele de Pescobar, au pus bazele unei academii de fotbal care îi poartă numele „Briliantului”. Investiţia de 1,5 milioane de euro prinde contur şi este aproape de inaugurare.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a dat ultimele detalii despre academie, spunând că inaugurarea va avea loc în luna septembrie, lucrările la teren fiind finalizate în cea mai mare proporţie:

Este un proiect, copilul meu, legacy-ul meu. Nu v-am arătat cum e before and after, să vedeţi ce era acolo şi cum s-a transformat acum. Este ceva senzaţional, de care sunt foarte mândru. 

Mă bucur că pot să ofer o bază de cel mai înalt nivel copiilor, de fapt asta este. Trebuie să aibă un loc în care să se antreneze bine şi să facă primi paşi spre performanţă. 

„Avem peste 150 de copii în acest moment şi mergem spre 200. Este incredibil, are cinci luni academia”

Îi aştept pe toţi la inaugurarea din luna septembrie, când se întoarce toată lumea acasă. Încă este perioadă de concedii, aştept. Vă aştept şi pe voi la inaugurare. Asta era ideea, să facem ceva ca în fotbalul mare.

Avem peste 150 de copii în acest moment şi mergem spre 200. Este incredibil, are cinci luni academia. Sunt nerăbdători, mă întreabă când e gata, că abia aşteaptă să intre. Tiago abia aşteaptă”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Recent, Adrian Mutu a anunțat, de asemenea prin intermediul rețelelor de socializare, că a ajuns la un acord cu oficialii Fiorentinei pentru un parteneriat care se dorește a fi pe termen lung între cele două entități.

