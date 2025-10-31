„E corect ca Rapid, Craiova sau CFR să schimbe programarea și să joace acasă cu echipele mici în Cupa Romaniei?” Reacția oficială a FRF

ADVERTISEMENT

FRF a luat cuvântul în scandalul care a umbrit prima etapă din Cupa României. Echipe ca FCSB sau Dinamo, dar și oameni din lumea fotbalului, s-au plâns de faptul că Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova au fost gazde la partidele pe care în mod normal le-ar fi jucat în deplasare.

Scandal după ce Rapid, CFR și Craiova au jucat acasă în Cupa României

S-a încheiat , dar controversele continuă. FRF, prin vocea lui Andrei Vochin, a dat explicații pentru faptul că Rapid, CFR Cluj și Univeristatea Craiova au jucat „acasă” meciurile cu Dumbrăvița, CSM Slatina și Sănătatea Cluj, deși au fost echipe oaspete.

„Aici intervin mai mulți factori. Nu e doar decizia Federației. Un cuvânt important de spus îl au televiziunile, pentru că televiziunile vor să găzduiască meciurile echipelor importante la oră de maximă audiență, când e nocturnă.

În Cupa României se califică și Lieștiul… Și de aici vine contradicția. Echipa respectivă nu poate oferi nocturnă și de aceea regulamentul permite pentru ca meciul să fie televizat să se dispute pe un alt teren care are nocturnă.

Acum, că joci din deplasare acasă, sincer nici mie nu mi se pare corect. Farmecul acestei competiții spune că trebuie să aduci în comuna ta, în satul tău, orașul tău, echipa aia mare pe care să o vadă oamenii. Și d-asta nu înețeleg în special echipele care sunt finanțate din bugete locale.

Echipele fac o astfel de performanță, se califică în grupe. Cum ar fi Slatina. Slatina se califică în grupe și tu nu ești în stare să aduci acolo o instalație nocturnă mobilă? Au adus până și oameni cu buget local mult mai mic.

Dacă tot bagi bani într-o echipă, tocmai când poți să o expui să nu profiți? Mi se pare greșit”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Când plătești unei echipe condițiile ca să vină la meci, e o problemă. E ca și cum la jurnaliști le plătești transportul ca să meargă la stadion să scrie o cronică. Cam așa ar veni.

Poți să fii corect. Eu sunt convins că nu include altceva, dar în același timp poți da naștere la tot felul de speculații. Dumbrăvița e o echipă finanțată din bani publici. Tu de ce faci echipa asta? Nu pentru comunitatea de acolo? Scopul nu e să faci o bucurie oamenilor de acolo?

Asta e cea mai mare bucurie pe care o poți face oamenilor de acolo. Să aduci un brand ca Rapid acolo. Și pentru chestia asta cred că poți face un sacrificiu să îi aduci. Mai sunt și banii care vin din Cupa României. Ești plătit să fii în Cupa României. TV impune anumite chestii pentru că și dă bani, pe care echipele îi iau”, a adăugat consilierul președintelui FRF.

Gigi Becali a amenințat că boicotează Cupa României

Una dintre cele mai vehemente poziții la această anomalie a fost cea a FCSB-ului.

„Nu e în regulă. Să presupunem că în weekend e în derby Rapid – FCSB. FCSB zboară la Cluj, ia autocar să ajungă la Bistrița, și la întoarcere la fel. Și Rapid joacă acasă deși ar fi trebuit să joace la Timișoara. Pe lângă avantajul terenului propriu în sine, ai meci la 3 zile, ești bine, ești în București”, a declarat Florin Gardoș.

FCSB joacăt toate meciurile din grupă în deplasare. Primul a fost la Bistrița pe terenul Gloriei, echipă din Liga 2. „E de felicitat Bistrița pentru că a organizat meciul de acolo în nocturnă”, a adăugat Vochin.

„Legal este. Clar că este. Dar moral sigur nu”, a continuat Gardoș. „Eu cred că ar trebui discutată treaba asta. Se poate organiza meciul pe un teren cu nocturnă și se poate organiza și pe o rază de nu știu câți kilometri”, a conchis Vochin.