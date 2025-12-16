E corectă eliminarea lui Daniel Șerbănică din Unirea Slobozia – FCSB 0-2? Cristi Balaj s-a pronunțat în direct: „Cisotti ar fi ajuns singur cu portarul”

ADVERTISEMENT

Etapa a 20-a din SuperLiga s-a încheiat oficial luni seară, cu meciul Unirea Slobozia – FCSB 0-2. Cristi Balaj, expertul FANATIK, a analizat arbitrajul din această rundă. Ce a spus despre eliminarea lui Șerbănică în meciul de la Clinceni.

Cristi Balaj a explicat detaliat eliminarea lui Daniel Șerbănică în Unirea Slobozia – FCSB 0-2

Cristi Balaj a explicat în detaliu faza în care Daniel Șerbănică, apărătorul Unirii Slobozia, a fost eliminat în cele din urmă după intervenția asupra lui Juri Cisotti, adversarul direct de la FCSB.

„Eu doar de eliminarea lui Șerbănică aș discuta. Arbitrul a considerat că este o incorectitudine. Discuția a fost… Ținut ușor, într-adevăr, nu știu dacă a existat și la nivelul picioarelor, a existat o incomodare, dar apărătorul s-a folosit de mâna stângă pentru a-i opri deplasarea, s-a întârziat, s-a oprit deplasarea lui Cisotti. Nu știm în ce măsură l-a oprit, dar de întârziat clar l-a întârziat. I-a întârziat depărtarea, motiv pentru care, procedura aleasă de apărător, a fost o procedură incorectă, sancționată de arbitru, cu lovitură liberă directă.

Incorectitudinea s-a petrecut în afara suprafeței de pedeapsă, la limita suprafeței. , această ținere și s-a considerat corect din punctul meu de vedere că este o situație evidentă de gol. Adică pe Cisotti, dacă n-ar mai fi fost ținut, ajungea singur cu portarul, nu era foarte mult în lateral, era undeva… în dreptul suprafeței de poartă. Direcția lui era pe poartă. Dacă își făcea preluarea spre fanion, era greșită, așa cum a făcut-o, e decizie corectă. Cartonaș roșu pentru oprirea unei situații evidente de gol”, a spus inițial Cristi Balaj.

De ce a fost considerată incorectă intrarea lui Șerbănică la Cisotti, de fapt

Eliminarea lui Șerbănică a cântărit greu în deznodământul însă Cristi Balaj nu a contestat faptul că jucătorul ialomițenilor chiar a comis fault prin intrarea sa cu mâinile la adversar.

„Folosirea mâinilor de un apărător, care provoacă întârzierea deplasării unui atacant, se sancționează. A folosit un procedeu incorect. E suficient ce a făcut Șerbănică, chiar dacă e la limită. E greu de acceptat ca un apărător să folosească brațele când un atacant are viteză mare.

Dacă această folosire a mâinii apărătorului se întâmpla în duel static, cu mingea pe loc, dacă Cisotti era static, greu avea impact asupra lui. Dar, când un atacant e în viteză mare, o asemenea ținere te dezechilibrează, te răsucește. E ca și cum treci strada, ușor, pui piciorul peste gard, dar nu cazi. Dar dacă ești în viteză și sări, aceeași atingere provoacă căderea!”, a mai punctat fostul arbitru FIFA.

