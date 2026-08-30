Sport

„E cu mine mereu!” Mihai Stoica, detalii despre cel mai important om din viața lui. „Nu mi-a zis niciodată bravo!” Exclusiv

De aproape 8 ani, Mihai Stoica nu-l mai are alături pe un om foarte important din viața lui. Mărturii emoționante făcute de oficialul celor de la FCSB despre tatăl său.
Adrian Baciu
30.08.2026 | 17:08
E cu mine mereu Mihai Stoica detalii despre cel mai important om din viata lui Nu mia zis niciodata bravo Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica, cuvinte și mărturii emoționante despre omul cel mai important din viața lui. Sursa foto: colaj Fanatik
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Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a făcut mărturii extrem de emoționante, la FANATIK, despre un om foarte important și drag din viața lui, care, din păcate, nu îi mai este alături. În ciuda faptului că destinul i-a despărțit, Meme spune că încă mai „vorbește” cu această persoană: „E cu mine mereu”.

Mihai Stoica, dezvăluiri emoționante despre omul cel mai important din viața lui. „E cu mine mereu. Încă mă consult cu el”

Au trecut aproape 8 ani de când Mihai Stoica s-a despărțit de un om foarte important din viața lui. Ori de câte ori vorbește despre tatăl său, managerul general de la FCSB o face cu o căldură uriașă în glas. În ceea mai recentă ediție a emisiunii MM la FANATIK, Stoica a dezvăluit că, deși a plecat fizic din această lume, tatăl său este mereu alături de el.

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„(n.r. Ai avut o conexiune deosebită cu tatăl tău, că mereu vorbești cu o căldură fantastică despre el…) Pentru că e cu mine mereu. E cu mine mereu. Chiar dacă s-a mutat acum șapte ani și jumătate, e cu mine mereu. Nu, nu sunt nebun. Chiar nu sunt, încă, dar mă consult cu el mereu. A fost foarte important pentru mine”, dezvăluie MM.

Meme Stoica, poveste cu tatăl său din ziua examenului de diplomă la facultate. „E deștept tare! I-a spart”

Mihai Stoica mai spune că pe el îl interesa mereu ce spune tatăl lui despre ceea ce face. „Practic mă interesa, dacă făceam ceva, ce părere are el”. În ciuda relației lor extrem de apropiate, Meme dezvăluie că, fiind ardelean, tatăl său era o fire mai rece. ”El nu mi-a zis niciodată bravo”, punctează oficialul de la FCSB.

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În anul în care Stoica a susținut examenul de diplomă la facultate, tatăl său a făcut un gest care i-a rămas în inimă. A ținut să fie prezent în sala în care fiul său își prezenta lucrarea. Apoi, a mers acasă și l-a lăudat pe MM mamei sale. ”(…) S-a strecurat când eu susțineam examenul de diplomă la facultate, că așa se chema atunci, și eu eram în plină expunere. A stat în ultima bancă, nu l-a văzut nimeni. Cred că vreo juma de oră a stat, că am avut un proiect foarte interesant. A durat mai mult de o oră jumate expunerea.

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A plecat, s-a dus acasă și i-a spus mamei mele. ‘E deștept tare, i-a spart’. Aveam o comisie formată din trei profesori uriași de la București și oameni care erau somități în materie. Oameni care scriau cărți. Învățam după cărțile semnate de ei. Pentru mine a fost o chestie extraordinară. Dacă i-a zis mamei mele că sunt bun”, mai spune Stoica.

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„E cu mine mereu!”. Mihai Stoica, detalii despre omul cel mai important din viața lui. „Nu mi-a zis niciodată Bravo!”. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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