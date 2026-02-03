Sport

E cuplul anului 2026? Kim Kardashian, surprinsă alături de unul dintre cei mai mari sportivi din istorie

Kim Kardashian, apropiere neașteptată de unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din lume. Să fie oare vestea momentului care va uimi oamenii de pretutindeni?
Alexa Serdan
03.02.2026 | 21:45
E cuplul anului 2026 Kim Kardashian surprinsa alaturi de unul dintre cei mai mari sportivi din istorie
Cu cine are o relație Kim Kardashian. Sursa foto: Instagram.com
E mama a patru copii și a trecut printr-un divorț complicat, dar pare că soarele a răsărit pe strada sa. Foarte mulți cred că acesta este cuplul anului 2026, Kim Kardashian fiind în prim-plan cu această poveste amoroasă.

Cu cine ar avea o relație Kim Kardashian

Kim Kardashian a fost căsătorită de 3 ori, însă ultimul mariaj și-a pus amprenta asupra sa. A trecut în cele din urmă peste despărțirea de Kanye West, care i-a fost soț în perioada 2014 – 2022 și alături de care a devenit mamă.

În urmă cu câteva luni a făcut acuzații grave la adresa fostului partener de viață, în sezonul 7 al serialului „The Kardashians”. Acum, se pare că a închis ușa trecutului și se concentrează pe viața amoroasă. A fost surprinsă cu un sportiv de renume.

E unul dintre cei mai cunoscuți la nivel mondial. Potrivit tabloidului The Sun, frumoasa brunetă a petrecut un weekend inedit alături de pilotul britanic de Formula 1, Lewis Hamilton. Acesta are 41 de ani, în timp ce vedeta este mai mare cu 4 ani.

Influencerul a zburat din Statele Unite ale Americii cu avionul privat pentru a se distra într-un club de noapte, de lux. Bineînțeles, că nu a fost singură, însoțitorul lui Kim Kardashian reușind să-i aducă zâmbetul pe buze.

Sursa menționată mai arată că, femeia de afaceri a ajuns în Regat cu un bagaj voluminos. De asemenea, a avut alături trei bodyguarzi, care au însoțit-o ulterior într-un spa cu acces exclusiv din complexul din Witney, Oxfordshire.

Cum l-a cunoscut Kim Kardashian pe renumitul sportiv

Kim Kardashian și celebrul pilot, Lewis Hamilton, au o relație foarte veche. S-au întâlnit prima oară în timpul mariajului brunetei cu fostul partener de viață. La acea vreme erau doar simple cunoștințe, însă legătura pare că a evoluat.

Cei doi s-au cunoscut în cercurile mondene, în anul 2014. Au fost fotografiați în repetate rânduri împreună cu partenerii lor de atunci, Kanye West și Nicole Scherzinger. Una dintre imagini a fost imortalizată la gala GQ Men of the Year din Londra.

Un an mai târziu vedeta îl invita pe sportiv la masa de Paște, alături de familia sa. În prezent, sportivul care este de șapte ori campion mondial de Formula 1 a făcut un pas uriaș. Kim Kardashian nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului. Lewis Hamilton e discret la rândul său.

