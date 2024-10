”E de departe cel mai bun transfer al Rapidului”. Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte: ”Are pasa finală”

În ciuda unei campanii de achiziții numeroasă, giuleștenii nu se regăsesc și sunt aproape de a rata calificarea în play-off. După 12 etape jucate din SuperLiga, ”alb-vișinii” se află pe locul 12, cu doar 13 puncte.

Marius Șumudică, încântat de un jucător transferat de Rapid

Intrat prin telefon la , antrenorul Rapidului, Marius Șumudică, a dezvăluit că dintre toți jucătorii transferați în Giulești în ultima perioadă cel mai mulțumit este de mijlocașul norvegian Tobias Christensen.

”Christensen e de departe cel mai bun transfer în momentul de față. Și acum, la Botoșani, la prima a lui Rareș Pop, care i-o scoate înapoi lui Petrila, el îi dă pasă și scoate 4 adversari din joc. Are pasă la Hromada imediat, o pune pe 10 metri, dă Hromada și o scoate portarul în bară.

Îi dă o pasă lui Hasani în gaură în momentul în care Botoșani se apăra cu tot efectivul, îl lasă singur, dar dă pe lângă poartă. Are trei acțiuni în care are pasa finală. Mai mult de atât ce să facă un mijlocaș?”, a declarat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Christensen, pasă de gol în victoria cu Unirea Slobozia

În vârstă de 24 de ani, Tobias Christensen este primul jucător norvegian care îmbracă tricoul Rapidului. El .

În descrierea pe care și-a făcut-o după ce a semnat cu formația din Giulești, Christensen a dezvăluit că . ”Sunt un mijlocaș ofensiv. Îmi place să fiu creativ pe teren, să creez șanse pentru echipa mea, să joc cu mingea și să muncesc mult.

(n.r. Ce te-a atras la Rapid?) Ambițiile mari ale clubului și, desigur, fanii. Am văzut poze și videoclipuri cu ei și totul arăta foarte bine. Am simțit că am fost dorit la Rapid. A fost un amestec de mai multe lucruri și acum sunt bucuros să fiu aici.

(n.r. Care sunt obiectivele tale din acest sezon?) Sper să ajut să ducem Rapidul acolo unde îi este locul, în vârful clasamentului. Îmi doresc să fac tot ce pot. Aștept cu nerăbdare să joc în fața suporterilor. Abia aștept să dau tot ce am mai bun”, a spus el.

Mijlocașul norvegian a impresionat pe toată lumea în cele patru apariții în tricoul Rapidului. Tobias Christensen la unul din golurile marcate de Rareș Pop în victoria cu Unirea Slobozia.

Christensen, pariul câștigat de Șumudică