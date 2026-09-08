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Dorința lui Marius Șumudică s-a îndeplinit. Interdicția FIFA a fost ridicată, iar în ultima zi de mercato CFR Cluj a făcut nu mai puțin de 10 transferuri. Antrenorul a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre evenimentele petrecute luni seara și recunoaște că nici măcar el nu se aștepta ca toate planurile să iasă atât de bine.

CFR Cluj, 10 transferuri într-o seară. Culisele nebuniei din Gruia

CFR Cluj a avut o ultimă zi de mercato extrem de agitată. După ridicarea interdicției la transferuri impuse de FIFA, ardelenii au început să înregistreze pe bandă rulantă jucătorii cu care ajunseseră la acorduri.

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Zece nume noi intră acum în calculele celor de la CFR Cluj. Este vorba despre Arpad Tordai, Billel Omrani, Sergiu Buș, Iva Gelashvili, Adi Nalić, Leo Saca, Ervin Omić, Jelani Dumas, Cristian Perea și Cristian Ignat. Toți acești jucători au fost înregistrați și pot fi folosiți de Marius Șumudică.

Nebunie totală la CFR Cluj! Șumudică, după cele 10 transferuri: „Nu am crezut că se poate întâmpla!”

La CFR Cluj ajung fotbaliști care au trecut pe la unele dintre cele mai tari academii din Europa. Leo Saca a crescut la Barcelona, Cristian Perea a jucat ani la rând pentru juniorii lui Real Madrid, Omić a fost cumpărat de Juventus, iar Dumas a petrecut mai mulți ani în Portugalia, la Benfica. Marius Șumudică a precizat că nici măcar lui nu i-a venit să creadă ce a reușit clubul în ultima zi de mercato.

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„Adrenalină multă. Nu prea am putut să dorm. Nu am crezut în viața vieților mele că se poate întâmpla ieri ce s-a întâmplat. Eram stresat dacă se pot închide transferurile. Am venit până la club. Lucrau non-stop 5-6 oameni.

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Un mare merit îl au Marian Copilu și Ciprian Deac. Puțini reușeau asta. Să aduci un jucător de la Real Madrid cu trei minute înainte să se închidă perioada de transferuri… E ceva inimaginabil. S-a antrenat cu echipa mare de la Real Madrid. Este un câștig.

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Nu am crezut. Eu l-am urmărit pe jucător, dar nu am crezut. El la Real Madrid juca număr 7, iar la națională era bandă dreapta, fundaș. Are calitate. Când faci școala la Real Madrid, îți dai seama ce jucător e. Nu îmi vine să cred. E de Netflix”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.