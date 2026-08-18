„E deja la antrenament”. Informații exclusive despre ultimele două transferuri ala Rapidului. Bomba de 600.000 de euro!

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Rapidul vrea să îşi fortifice lotul cu încă doi jucători cu care se află în discuţii avansate. , respectiv fundaşul stânga Ebenezer Annan de la St. Etienne.

Doumbia este la antrenamentele Rapidului!

Marius Bilaşco a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Chec Doumbia este sub comanda lui Daniel Pancu la şedinţele de pregătire de la Rapid. În ceea ce îl priveşte pe Annan, cluburile sunt aproape de un acord:

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„Doumbia este la antrenament de astăzi, ne bucurăm că este cu noi. Sper să putem să îl şi înregistrăm cât mai rapid. La jucătorii extracomunitari sunt nişte proceduri care mai durează, e mai complicată treaba.

Cu Annan avem discuţii cu clubul (St. Etienne) şi eu zic că suntem aproape. Sunt nişte chestii, sper să nu intervină nimic. Tot despre împrumut este vorba, cu opţiune de cumpărare. E o sumă mai mare de 500.000 de euro”, a spus Marius Bilaşco.

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Ebenezer Annan, cotat la 1.800.000 de euro!

Directorul sportiv de la Rapid a vorbit şi . Fundaşul stânga este cotat la 1,8 milioane de euro, sumă pe care St. Etienne a plătit-o în schimbul său. Giuleştenii spun că Annan ar fi ultimul transfer din această perioadă de mercato:

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„A fost cumpărat de St. Etienne cu 1.700.000 de euro de la Steaua Roşie Belgrad. El vrea să vină, nu sunt probleme cu el. Nu ştiu cât poate să mai dureze. Noi sperăm să fie jucător bun pentru Rapid. Îl recomandă CV-ul, să vedem cât de bine se adaptează la noi. Este mai echilibrat un pic ca Borza, ofensiv şi defensiv.

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Pe hârtie arătăm echilibrat. Mai avem câţiva jucători pe care vrem să îi aducem la nivelul celorlalţi la nivel de pregătire. Nu cred că vom mai aduce pe nimeni. Cu Doumbia şi Annan cred că este suficient”, a declarat Marius Bilaşco la FANATIK SUPERLIGA.