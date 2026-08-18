Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„E deja la antrenament”. Informații exclusive despre ultimele două transferuri ala Rapidului. Bomba de 600.000 de euro!

Rapidul este gata să dea ultimele lovituri pe piaţa transferurilor. Unul dintre jucători este deja la antrenamente sub comanda lui Pancu, iar cu celălalt sunt discuţii avansate.
Marian Popovici
18.08.2026 | 12:45
E deja la antrenament Informatii exclusive despre ultimele doua transferuri ala Rapidului Bomba de 600000 de euro
breaking news
„E deja la antrenament”. Informații exclusive despre ultimele două transferuri ala Rapidului. Bomba de 600.000 de euro. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapidul vrea să îşi fortifice lotul cu încă doi jucători cu care se află în discuţii avansate. Este vorba de mijlocaşul central Chec Bebel Doumbia, respectiv fundaşul stânga Ebenezer Annan de la St. Etienne.

Doumbia este la antrenamentele Rapidului!

Marius Bilaşco a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Chec Doumbia este sub comanda lui Daniel Pancu la şedinţele de pregătire de la Rapid. În ceea ce îl priveşte pe Annan, cluburile sunt aproape de un acord:

ADVERTISEMENT

Doumbia este la antrenament de astăzi, ne bucurăm că este cu noi. Sper să putem să îl şi înregistrăm cât mai rapid. La jucătorii extracomunitari sunt nişte proceduri care mai durează, e mai complicată treaba. 

Cu Annan avem discuţii cu clubul (St. Etienne) şi eu zic că suntem aproape. Sunt nişte chestii, sper să nu intervină nimic. Tot despre împrumut este vorba, cu opţiune de cumpărare. E o sumă mai mare de 500.000 de euro”, a spus Marius Bilaşco.

ADVERTISEMENT
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro....
Digi24.ro
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o

Ebenezer Annan, cotat la 1.800.000 de euro!

Directorul sportiv de la Rapid a vorbit şi despre Ebenezer Annan. Fundaşul stânga este cotat la 1,8 milioane de euro, sumă pe care St. Etienne a plătit-o în schimbul său. Giuleştenii spun că Annan ar fi ultimul transfer din această perioadă de mercato:

ADVERTISEMENT
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am...
Digisport.ro
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorţat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

„A fost cumpărat de St. Etienne cu 1.700.000 de euro de la Steaua Roşie Belgrad. El vrea să vină, nu sunt probleme cu el. Nu ştiu cât poate să mai dureze. Noi sperăm să fie jucător bun pentru Rapid. Îl recomandă CV-ul, să vedem cât de bine se adaptează la noi. Este mai echilibrat un pic ca Borza, ofensiv şi defensiv.

ADVERTISEMENT

Pe hârtie arătăm echilibrat. Mai avem câţiva jucători pe care vrem să îi aducem la nivelul celorlalţi la nivel de pregătire. Nu cred că vom mai aduce pe nimeni. Cu Doumbia şi Annan cred că este suficient”, a declarat Marius Bilaşco la FANATIK SUPERLIGA.

„E deja la antrenament”. Informații exclusive despre ultimele două transferuri ala Rapidului. Bomba de 600.000 de euro!

A spus totul despre demisia de la Universitatea Craiova: „Nu mai vorbesc cu...
Fanatik
A spus totul despre demisia de la Universitatea Craiova: „Nu mai vorbesc cu Rotaru”. Are legătură cu „procentele” la Baiaram!
Gigi Becali, decizie „la cald” imediat după FCSB – FC Botoșani. „A plecat...
Fanatik
Gigi Becali, decizie „la cald” imediat după FCSB – FC Botoșani. „A plecat din România!”. Exclusiv
„FCSB, echipa nimănui”. Patronul Botoșaniului nu s-a mai abținut: „Vine bestia aia neagră...
Fanatik
„FCSB, echipa nimănui”. Patronul Botoșaniului nu s-a mai abținut: „Vine bestia aia neagră care joacă numai cu noi”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
L-a cunoscut pe 'cel mai mare antrenor român' din istorie și a rămas...
iamsport.ro
L-a cunoscut pe 'cel mai mare antrenor român' din istorie și a rămas uluit: 'Un adevărat domn, era de altă clasă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!