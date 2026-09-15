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Mihai Stoica (61 de ani) a comentat ultimele discuții din spațiul public referitoare la Octavian Popescu (23 de ani), conform cărora jucătorul ar fi fost recent reținut de poliție pentru că ar fi consumat gaz ilariant, substanță interzisă. Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru nu a dorit să comenteze prea mult însă acest subiect.

Ce a spus Mihai Stoica despre scandalul în care ar fi implicat Octavian Popescu

Și în acest sens a argumentat spunând că este vorba despre o chestiune mult prea delicată, și care nu are legătură cu activitatea fotbalistică propriu-zisă. De asemenea, MM a transmis și că are anumite dubii vizavi de veridicitatea acestor informații. Pe de altă parte, oficialul de la FCSB a ținut să sublinieze cu această ocazie că nu acesta a fost motivul pentru care

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„E o chestiune delicată, care nu are legătură cu fotbalul, nu am niciun comentariu de făcut. Alea sunt niște zvonuri, cineva a spus că s-a întâmplat ceva. Nu are nicio legătură, a fost o săptămână liber, a stat o săptămână acasă. Nu am niciun comentariu de făcut, sunt probleme mult prea delicate care nu țin de fotbal.

Nu de asta a fost trimis în Grecia, a fost trimis pentru că a fost dorit foarte mult de Pintilii și Charalambous. Noi făcusem niște transferuri, era greu să joace. El era cel mai cuminte jucător al nostru, a intrat într-un anturaj care nu i-a făcut bine, am avut nenumărate discuții cu el.

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A promis că va ieși din anturajul respectiv, a ieșit pentru o perioadă, s-a întors. Asta e o chestie foarte gravă, care poate să afecteze cariera unui fotbalist și care se poate întoarce împotriva ta, dacă nu ai probe”, a spus Mihai Stoica în direct la

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Cum a comentat Gigi Becali acest subiect

a catalogat informațiile referitoare la Octavian Popescu drept minciuni: „Pentru asta nu te internează. Astea erau droguri? Habar nu am. Dacă nu erau droguri și dacă nu l-a internat sau arestat înseamnă că nu este, dacă l-au lăsat liber. A, nu este ilegal? Eu nu știu, habar nu am despre ce e vorba. Și dacă să spunem că aș ști, eu pot să vorbesc lucrurile astea dacă nu știu sigur ceva? Eu să vorbesc? Ce treabă am eu să vorbesc? A făcut ceva care este ilegal. El s-a prezentat tot timpul, a fost foarte punctual la antrenamente. Aia cu brățara a fost altceva, ca el să nu facă chestiuni cu persoane din anumite anturaje. El a fost de acord să poarte o brățară ca să vadă bătăile inimii. Ca să se odihnească la timp.

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El a fost de acord să poarte aia, știu eu. MM și-a asumat și a spus că este un pariu pe care vrea să-l facă. Pentru că a fost foarte bun în cantonament, că e chiar mai bun decât era înainte. Dacă ei spun acum minciunile astea, vai ce mincinoși oameni, nu-mi vine să cred, ce minciuni, Doamne ferește! Nu-mi vine să cred că oamenii pot să mintă în halul ăsta. Se poate așa ceva? Să minți în halul ăsta? Cum să vină cu dovezi despre asemenea minciuni. Cum să vină cu dovezi, dacă sunt minciuni? Ce dovezi?”.