„E Dennis Politic jucător de 2 milioane de euro?”. Giovanni Becali, verdict necruțător despre jucătorul adus de Gigi Becali la FCSB pe bani mulți

Dennis Politic întârzie să confirme la FCSB, deși patronul Gigi Becali continuă să aibă încredere în fostul căpitan al lui Dinamo. După o primă parte a sezonului petrecută de fotbalist în familia „roș-albastră”, Giovanni Becali a dat verdictul cu privire la transferul său.

Giovanni Becali, verdict dur pentru Dennis Politic: „Niciodată!”

Dennis Politic prinde foarte puține minute la FCSB și pare să aibă din ce în ce mai puține șanse să demonstreze. În meciul cu UTA din Cupa României, el ar fi avut șansa să pășească din nou pe teren, însă o problemă medicală l-a ținut departe de gazon.

însă Gigi Becali a surprins pe toată lumea declarând Cu toate acestea, Ioan Becali i-a tăiat elanul vărului său, în cadrul emisiunii „Giovanni Show”, și a dat un verdict dur despre fostul jucător al lui Dinamo:

„Nu e mental puternic și cred că nici fizic nu stă bine. Păcat de el! Nu-l cunosc, dar cred că e un băiat civilizat. Nu e de 2 milioane de euro niciodată, dar dacă Gigi așa a crezut… asta e! (n.r. – Ce părere ai despre Stoinov) Eu am vorbit cu Andrei despre el, l-a ghicit ca lumea. Ăla e jucător de top. Dinamo a ghicit niște transferuri bune. Au o echipă bună de scouting. Nu-i cunosc pe niciunul din ei, doar pe Andrei Nicolescu, dar sunt buni.

Mazilu va reveni! Eu am fost pe urmele lui să-l semnez. Eu oricând l-aș vrea, dar nu a vrut fratele său. Eu eram plecat, dar colaboratorii mei mi-au zis că nu vrea. L-am luat pe Borza, dar el (n.r. – Mazilu) nu a vrut. Sper să reluăm colaborarea și poate va fi norocul lui să lucreze cu noi. Îi urez tot binele. E păcat… a pierdut doi ani, a fost la Vitesse cu care a căzut în B și a prins doar câteva minute”, a declarat celebrul impresar la „Giovanni Show”.

Ar putea reveni Dennis Politic la Dinamo? Ce a spus Gigi Becali despre această posibilitate

Dennis Politic pare că va avea aceeași soartă ca a lui Marius Ștefănescu. Fostul atacant de la Sepsi a impresionat la Sfântu Gheorghe, așa că Gigi Becali a plătit o sumă de 1,3 milioane de euro pentru el. Deoarece nu a confirmat, omul de afaceri nu a avut niciun regret financiar și a renunțat la el în următorul an pentru o sumă de doar 300.000 de euro.

Ștefănescu nu s-a întors la Sepsi, care a retrogradat în Liga a II-a, și a plecat în Turcia, iar Politic ar putea avea un parcurs asemănător. Chiar dacă el nu va confirma, ci să-l dea în străinătate: „Dacă nu, îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu și asta este. (n.r. – Îi dați la Dinamo) Nu la Dinamo. La Dinamo nu-l mai dau. Cum să le dau? Nu-i întăresc. Au prins cheag, nu vezi? Lasă-i în pace! Trebuie să-i paradesc iar, să revină acolo unde le este locul”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

