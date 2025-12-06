Sport

„E Dennis Politic jucător de 2 milioane de euro?”. Giovanni Becali, verdict necruțător despre jucătorul adus de Gigi Becali la FCSB pe bani mulți

A meritat ca FCSB să facă atâtea eforturi pentru a-l aduce pe Dennis Politic de la Dinamo? Giovanni Becali a dat verdictul despre atacantul care nu a confirmat până acum la campioana României
Ciprian Păvăleanu
06.12.2025 | 16:30
E Dennis Politic jucator de 2 milioane de euro Giovanni Becali verdict necrutator despre jucatorul adus de Gigi Becali la FCSB pe bani multi
EXCLUSIV FANATIK
Este Dennis Politic jucător de 2 milioane de euro? Răspuns ferm al lui Giovanni Becali. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Dennis Politic întârzie să confirme la FCSB, deși patronul Gigi Becali continuă să aibă încredere în fostul căpitan al lui Dinamo. După o primă parte a sezonului petrecută de fotbalist în familia „roș-albastră”, Giovanni Becali a dat verdictul cu privire la transferul său.

Giovanni Becali, verdict dur pentru Dennis Politic: „Niciodată!”

Dennis Politic prinde foarte puține minute la FCSB și pare să aibă din ce în ce mai puține șanse să demonstreze. În meciul cu UTA din Cupa României, el ar fi avut șansa să pășească din nou pe teren, însă o problemă medicală l-a ținut departe de gazon.

ADVERTISEMENT

Dennis Politic nu a prins 90 de minute nici măcar adunate din ultimele 10 meciuri, însă Gigi Becali a surprins pe toată lumea declarând că încă are încredere în potențialul său. Cu toate acestea, Ioan Becali i-a tăiat elanul vărului său, în cadrul emisiunii „Giovanni Show”, și a dat un verdict dur despre fostul jucător al lui Dinamo:

„Nu e mental puternic și cred că nici fizic nu stă bine. Păcat de el! Nu-l cunosc, dar cred că e un băiat civilizat. Nu e de 2 milioane de euro niciodată, dar dacă Gigi așa a crezut… asta e! (n.r. – Ce părere ai despre Stoinov) Eu am vorbit cu Andrei despre el, l-a ghicit ca lumea. Ăla e jucător de top. Dinamo a ghicit niște transferuri bune. Au o echipă bună de scouting. Nu-i cunosc pe niciunul din ei, doar pe Andrei Nicolescu, dar sunt buni.

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

Mazilu va reveni! Eu am fost pe urmele lui să-l semnez. Eu oricând l-aș vrea, dar nu a vrut fratele său. Eu eram plecat, dar colaboratorii mei mi-au zis că nu vrea. L-am luat pe Borza, dar el (n.r. – Mazilu) nu a vrut. Sper să reluăm colaborarea și poate va fi norocul lui să lucreze cu noi. Îi urez tot binele. E păcat… a pierdut doi ani, a fost la Vitesse cu care a căzut în B și a prins doar câteva minute”, a declarat celebrul impresar la „Giovanni Show”.

ADVERTISEMENT
Lovitură chiar înainte de alegeri! Instanța a decis: un SINGUR candidat eligibil. Votul...
Digisport.ro
Lovitură chiar înainte de alegeri! Instanța a decis: un SINGUR candidat eligibil. Votul poate fi, totuși, anulat

Ar putea reveni Dennis Politic la Dinamo? Ce a spus Gigi Becali despre această posibilitate

Dennis Politic pare că va avea aceeași soartă ca a lui Marius Ștefănescu. Fostul atacant de la Sepsi a impresionat la Sfântu Gheorghe, așa că Gigi Becali a plătit o sumă de 1,3 milioane de euro pentru el. Deoarece nu a confirmat, omul de afaceri nu a avut niciun regret financiar și a renunțat la el în următorul an pentru o sumă de doar 300.000 de euro.

Ștefănescu nu s-a întors la Sepsi, care a retrogradat în Liga a II-a, și a plecat în Turcia, iar Politic ar putea avea un parcurs asemănător. Chiar dacă el nu va confirma, Gigi Becali nici nu se gândește să-l cedeze înapoi la Dinamo, care a primit un pachet în valoare de 2 milioane de euro în schimbul său, ci să-l dea în străinătate: „Dacă nu, îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu și asta este. (n.r. – Îi dați la Dinamo) Nu la Dinamo. La Dinamo nu-l mai dau. Cum să le dau? Nu-i întăresc. Au prins cheag, nu vezi? Lasă-i în pace! Trebuie să-i paradesc iar, să revină acolo unde le este locul”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Dinamo poate da MAREA LOVITURA cu Alex Musi. VERDICT NECRUTATOR dupa schimbul cu Dennis Politic

Daniel Pancu a aruncat deja prosopul la CFR Cluj: „Play-off-ul ar fi un...
Fanatik
Daniel Pancu a aruncat deja prosopul la CFR Cluj: „Play-off-ul ar fi un miracol”
Mitică Dragomir, scut pentru Tavi Popescu în scandalul de la FCSB: “Are dreptate!...
Fanatik
Mitică Dragomir, scut pentru Tavi Popescu în scandalul de la FCSB: “Are dreptate! Înseamnă că are personalitate”
Rezultate SuperLiga, etapa 19. Echipele de start la Csikszereda – FC Argeș. Meciul...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 19. Echipele de start la Csikszereda – FC Argeș. Meciul începe la ora 17:00
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu...
Jurnalul.ro
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de...
adevarul.ro
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de luptă în confruntările cu rebelii houthi. Marinarii, la secunde distanță de un dezastru
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează:...
unica.ro
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia...
Observatornews.ro
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a...
as.ro
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova:...
Libertatea.ro
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la...
informat.ro
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la alegerile pentru P...
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată...
RTV.NET
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!