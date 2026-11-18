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Edi Iordănescu a analizat fără menajamente parcursul dezastruos al naționalei României în Liga Națiunilor, după înfrângerea cu Bosnia-Herțegovina, scor 1-2. Fostul selecționer s-a declarat dezamăgit de modul în care tricolorii au gestionat ultima parte a întâlnirii și a transmis un avertisment în privința filozofiei de joc promovate de Gică Hagi. Deși a subliniat că îl susține necondiționat pe actualul selecționer, Edi Iordănescu consideră că obsesia pentru posesie poate deveni periculoasă într-un moment în care România are nevoie, înainte de toate, de rezultate. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Edi Iordănescu, critic după Bosnia – România 2-1: „Am cedat total inițiativa. E deranjant!”

Naționala României a încheiat campania din Liga Națiunilor pe , după cinci înfrângeri în șase partide. Ultimul eșec, 1-2 cu Bosnia-Herțegovina, a venit într-un moment în care tricolorii sperau să lege două rezultate pozitive, după victoria cu Polonia, scor 2-1.

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Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu a recunoscut că avea așteptări mari de la partida cu Bosnia. Fostul selecționer a explicat că România beneficia de mai multe circumstanțe favorabile, inclusiv de faptul că adversarii nu aveau o miză imediată și au menajat o parte dintre jucătorii importanți.

„Eu susțin cu toată puterea mea naționala României. Sunt mulți băieți cu care am lucrat acolo, oameni dragi, îl susțin pe Gică cu toată tăria. Suntem cu toții apropiați de el, familia mea, toți, și are susținere maximă, dar totul e la nivel declarativ. Eu, personal, n-am cu ce să ajut. Rămâne speranța că putem îndrepta ce s-a întâmplat și aborda diferit și cu altă eficiență campania. Eu am avut așteptări de la jocul cu Bosnia, pentru că veneam cu un moral bun după victoria cu Polonia.

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În al doilea rând, era ambiția de a învinge Bosnia, pentru că erau deja trei înfrângeri la rând împotriva lor și se pare că am reușit-o, în ghilimele, pe a patra. Speram ca echipa să aibă ambiția să demonstreze că nu suntem inferiori. În ultimul rând, era un joc între o echipă cu miză clară, noi, o echipă pentru care conta meciul, și o echipă care venea fără nicio miză reală. Știm cu toții că atunci când nu ai o miză reală e foarte greu să te capacitezi.

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Au fost și schimbări în echipa lor, aveau opt jucători cu cartonașe galbene, la limita suspendării, și pentru ei vine un play-off important. Au menajat jucători importanți. Când ești la limita suspendării, subconștientul lucrează și nu mai ai aceeași intensitate în dueluri. Am sperat că toate aceste lucruri ne vor ajuta să scoatem un rezultat pozitiv care să ne schimbe total traiectoria”, a declarat Edi Iordănescu.

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Edi Iordănescu, deranjat de căderea României în meciul cu Bosnia

Fostul selecționer a apreciat din meci, dar a criticat dur schimbarea de atitudine din partea secundă. În opinia sa, România a renunțat prea ușor la inițiativă și i-a permis Bosniei să preia controlul întâlnirii.

„Sunt dezamăgit. Să fim sinceri. Jocul a fost în regulă 55-60 de minute, iar începutul a fost bun. Am marcat, mi s-a părut Bosnia foarte deconectată la început, fără a ni se anula din merite. Mi s-a părut o Bosnie care nu a intrat cum trebuie în joc, cu multe greșeli la construcție, greșeli neprovocate chiar, lucru care ne-a ajutat să fim mai aproape de poartă, să avem ocazii. Golul a și venit pe un atac direct, gestionat bine de Man și Bîrligea.

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Ce m-a deranjat, ca suporter, nu ca tehnician, e ce s-a întâmplat după primele 60 de minute. Am cedat total inițiativa, am coborât jos de tot liniile, nu am mai pus presiune pe construcția adversarului și asta a făcut să ne expunem. M-a deranjat că am văzut o reacție a Bosniei după minutul 60, că au schimbat viteza, iar noi ne-am scăzut nivelul. E deranjant. Când te aperi jos, cum am făcut-o noi, și nu mai ai momente de atac pozițional, de control, riști când ai adversari precum Bajraktarević, care are execuții și un centimetru de spațiu, să te pedepsească, ceea ce s-a și întâmplat”, a continuat fostul selecționer.

Edi Iordănescu, mesaj direct pentru Gică Hagi: „Să nu transformăm posesia în obsesie!”

Cea mai puternică parte a intervenției lui Edi Iordănescu a vizat direcția tactică a echipei naționale. Fostul selecționer a avertizat că dorința de a controla jocul prin posesie nu trebuie să devină mai importantă decât eficiența și rezultatele. Deși și-a reafirmat respectul pentru Gică Hagi, Iordănescu a subliniat că România are nevoie de stabilitate defensivă, pragmatism și maturitate în gestionarea momentelor decisive, mai ales înaintea barajului din luna martie.

„Nu închidem cum trebuie o campanie. Îmi doream să închidem cum trebuie o campanie. Îmi doream să scăpăm de acest loc 4, care schimbă traiectoria total, pentru că ne bagă într-o grupă grea, avem și baraj în martie. E deranjant că am pierdut cinci meciuri, că am luat 16 goluri sau câte sunt, că în toate meciurile am primit gol. Acum trebuie o analiză foarte obiectivă și pragmatism.

Eu îl văd pe Gică că a transformat într-o obsesie ideea de control și îl respect, pentru că toți ne dorim asta, dar dacă o transformi într-o obsesie nu știu cât ajută. Să nu transformăm posesia în obsesie. Noi putem avea o campanie care se poate închide în două luni, a fi sau a nu fi la EURO. Dacă a fost loc de vorbe până acum, în campanie îți trebuie doar rezultat.

O echipă puternică e atunci când face ceva și controlează atunci când nu are mingea. Vorbim mult de control, să avem posesie 70%, să dominăm. Nu asta e principala problemă a naționalei. Vorbesc ca suporter pătimaș și cred că stabilitatea, siguranța defensivă, gestionarea momentelor de joc, pragmatismul, maturitatea fotbalistică sunt necesare. Era important să legăm două rezultate pozitive, totul era diferit”, a concluzionat Edi Iordănescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.