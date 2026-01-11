Sport

„E dezamăgitor!”. Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Napoli 2-2. Ce i-au reproșat italienii

Problema lipsei rezultatelor contra echipelor mari continuă la Inter. Cristi Chivu a scăpat din nou victoria printre degete, iar presa din Italia a reacționat imediat. Ce s-a scris despre antrenorul român
Ciprian Păvăleanu
12.01.2026 | 00:40
E dezamagitor Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter Napoli 22 Ce iau reprosat italienii
ULTIMA ORĂ
Ce notă a primit Cristi Chivu în presa din Italia după Inter - Napoli 2-2. Foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și Inter Milano au lăsat din nou să le scape cele trei puncte împotriva unei echipe mari. Deși au condus de două ori, „nerazzurri” nu au scos decât o remiză din partida cu Napoli, iar Inter ratează ocazia să se desprindă la cinci puncte de locul al doilea și la șapte puncte de campioana en titre.

Continuă problema echipelor mari la Cristi Chivu. Ce a scris presa din Italia despre meciul cu Napoli

Cristi Chivu a dus-o pe Inter Milano la trei puncte de locul al doilea după această săptămână cu etapă intermediară în Serie A, însă continuă problemele împotriva echipelor mari. Antrenorul român i-a dus pe nerazzurri în vârful clasamentului fără să obțină vreo victorie contra echipelor de top, singurul succes importantă fiind împotriva lui AS Roma.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Inter a luat toate punctele împotriva echipelor mai slab cotate, atât în Serie A, cât și în Champions League, iar acest lucru i-a adus locul 1 în campionat și liniștea calificării pentru play-off în Liga Campionilor. Duminică seară, Inter a întâlnit Napoli pe „Giuseppe Meazza” și a obținut prima remiză din această stagiune, deși a condus în două rânduri, iar acest lucru i-a dezamăgit pe fanii echipei.

„Este dezamăgitor că am preluat conducerea de două ori și am fost egalați de fiecare dată. Dacă am fi fost puțin mai concentrați, am fi putut lua toate cele trei puncte, ceea ce ar fi fost un pas uriaș pentru titlu. Este păcat, dar nu putem spune că Napoli nu a meritat, mai ales în repriza a doua, când a fost superioară lui Inter la capitolul joc și prezență pe teren.

ADVERTISEMENT
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem...
Digi24.ro
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu

Antrenorul român a făcut schimbări doar pe final, lăsându-l pe teren prea mult pe Lautaro, care a fost lipsit de strălucire în această seară. Cu siguranță el ar fi trebuit să fie schimbat înaintea lui Marcus Thuram. Acum este timpul să lăsăm lucrurile la o parte și să o luăm de la capăt; drumul este lung”, au scris italienii de la fcinternews.com, care l-au notat pe Chivu cu 6.

ADVERTISEMENT
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze!...
Digisport.ro
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte

Antonio Conte a răbufnit pe margine. Arbitrul i-a arătat direct cartonașul roșu

Antonio Conte este foarte cunoscut pentru caracterul său impulsiv. Antrenorul italian nu a ezitat să demonstreze acest lucru nici în partida cu Inter Milano, când a fost eliminat de arbitru după un exces de furie la câțiva metri de Cristi Chivu.

Motivul pentru care antrenorul campioanei en titre a cedat nervos a fost decizia arbitrului de a dicta lovitură de la 11 metri pentru Inter Milano după ce a revăzut faza la VAR, deși lucrurile erau destul de clare. Este a treia oară din tot atâtea întâlniri cu Cristi Chivu când Antonio Conte intră în diverse conflicte, fie ele cu brigada de arbitraj sau cu adversarii.

ADVERTISEMENT
Gesturile obscene ale lui Cubarsi au provocat un scandal uriaș după Barcelona –...
Fanatik
Gesturile obscene ale lui Cubarsi au provocat un scandal uriaș după Barcelona – Real Madrid 3-2! Mbappe l-a taxat imediat. Video
Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul de la Survivor România. Fostul antrenor...
Fanatik
Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul de la Survivor România. Fostul antrenor de la CSM București urmează să se însoare
Mesajul subtil trimis de Aryna Sabalenka către iubitul său, în fața unui stadion...
Fanatik
Mesajul subtil trimis de Aryna Sabalenka către iubitul său, în fața unui stadion plin: ”Sper să te pot numi în curând altfel”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nici Hagi, nici Balaci, nici Dobrin! Legenda Craiovei a spus cine a fost...
iamsport.ro
Nici Hagi, nici Balaci, nici Dobrin! Legenda Craiovei a spus cine a fost cel mai mare fotbalist român: 'Fiecare are preferințele lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!