„E dezamăgitor!”. Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Napoli 2-2. Ce i-au reproșat italienii

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și Inter Milano au lăsat din nou să le scape cele trei puncte împotriva unei echipe mari. Deși au condus de două ori, „nerazzurri” nu au scos decât o remiză din partida cu Napoli, iar Inter ratează ocazia să se desprindă la cinci puncte de locul al doilea și la șapte puncte de campioana en titre.

Continuă problema echipelor mari la Cristi Chivu. Ce a scris presa din Italia despre meciul cu Napoli

Cristi Chivu a dus-o pe Inter Milano la trei puncte de locul al doilea după această săptămână cu etapă intermediară în Serie A, însă continuă problemele împotriva echipelor mari. Antrenorul român i-a dus pe nerazzurri în vârful clasamentului fără să obțină vreo victorie contra echipelor de top, singurul succes importantă fiind împotriva lui AS Roma.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Inter a luat toate punctele împotriva echipelor mai slab cotate, atât în Serie A, cât și în Champions League, iar acest lucru i-a adus locul 1 în campionat și liniștea calificării pentru play-off în Liga Campionilor. Duminică seară, Inter a întâlnit Napoli pe „Giuseppe Meazza” și a obținut prima remiză din această stagiune, deși a condus în două rânduri, iar acest lucru i-a dezamăgit pe fanii echipei.

„Este dezamăgitor că am preluat conducerea de două ori și am fost egalați de fiecare dată. Dacă am fi fost puțin mai concentrați, am fi putut lua toate cele trei puncte, ceea ce ar fi fost un pas uriaș pentru titlu. Este păcat, dar nu putem spune că Napoli nu a meritat, mai ales în repriza a doua, când a fost superioară lui Inter la capitolul joc și prezență pe teren.

ADVERTISEMENT

Antrenorul român a făcut schimbări doar pe final, lăsându-l pe teren prea mult pe Lautaro, care a fost lipsit de strălucire în această seară. Cu siguranță el ar fi trebuit să fie schimbat înaintea lui Marcus Thuram. Acum este timpul să lăsăm lucrurile la o parte și să o luăm de la capăt; drumul este lung”, au scris italienii de la , care l-au notat pe Chivu cu 6.

ADVERTISEMENT

Antonio Conte a răbufnit pe margine. Arbitrul i-a arătat direct cartonașul roșu

Antonio Conte este foarte cunoscut pentru caracterul său impulsiv. Antrenorul italian nu a ezitat să demonstreze acest lucru nici în partida cu Inter Milano, când

Motivul pentru care antrenorul campioanei en titre a cedat nervos a fost decizia arbitrului de a dicta lovitură de la 11 metri pentru Inter Milano după ce a revăzut faza la VAR, deși lucrurile erau destul de clare. fie ele cu brigada de arbitraj sau cu adversarii.