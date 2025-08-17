„E diferență mare de tot”. Marius Șumudică a făcut avancronica dublei Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a trecut cu emoții de Spartak Trnava în turul 3 preliminar UEFA Conference League și va da peste Istanbul Bașakșehir în play-off-ul pentru accederea în „Faza Ligii”. Ce spune Marius Șumudică despre formația din Turcia.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a făcut avancronica dublei Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a transmis că în acest sezon. , dar și potența financiară de care dispune clubul, acesta permițându-și să transfere un jucător cu 8 milioane de euro.

„Bașakșehir este o echipă foarte bună, e o diferență mare între ea și Trnava. Bașakșehir este o echipă care are un antrenor pe care îl cunosc foarte bine. A fost la Alanya, la Kaiseri, a fost pe la Fenerbahce. Este un antrenor bun, o echipă bună.

ADVERTISEMENT

Îl au pe Eldor Shomurodov, care a jucat și pe la Roma. E un atacant cu o cotă de piață foarte ridicată. L-au luat pe Nuno Da Costa de la Kasimpasa, e Crespo de la Fenerbahce la mijloc. Sunt jucători cu o valoare de piață foarte bună, ei sar de 3-4 milioane de euro. E o echipă foarte bună!

„Bașakșehir este favorită clară în fața Craiovei”

Eu urmăresc campionatul Turciei, știu ce înseamnă. Au și un jucător pe care eu l-am antrenat, Deniz Türüç, care joacă și acum. E o echipă cu o medie de vârstă de peste 28, 29 de ani. E un club foarte interesant, care din punct de vedere economic nu are nicio problemă. Sunt foarte multe echipe în Istanbul și Bașakșehir este cumva mai retrasă, intri greu în intimitatea lor.

ADVERTISEMENT

E o echipă liniștită, de primele 4-5 în campionat, care are foarte mare experiență. Bașakșehir este favorită clară în fața Craiovei, dar se poate întâmpla orice. În momentul în care Bașakșehir va juca cu Universitatea Craiova, Craiova poate să îi bată doar la nivelul grupului, să prindă o zi extraordinară. Bașakșehir este peste la toate capitolele, este peste nivelul campionatului nostru.

ADVERTISEMENT

Ei sunt susținuți din toate punctele de vedere. Nu e echipa lui Erdogan, ci Rizespor e. Se spune că Erdogan ar avea o simpatie pentru ei. Au puțini suporteri, e o echipă cu o intimitate aparte. Au stadionul lor, nu are pistă, dar nu vin foarte mulți suporteri. Poate o să vină 10.000 de suporteri la acest meci. Dau un exemplu de un jucător de la Bașakșehir. Este un băiat, Abbosbek Fayzullaev, din Uzbekistan. Are 21 de ani, l-au luat de la CSKA Moscova și au plătit 8 milioane de euro pe el”, a declarat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT