„E din altă galaxie! E peste Messi!”. Dumitru Dragomir, dat pe spate de evoluțiile lui Lamine Yamal. Câți bani ar putea câștiga doar din fotbal starul Barcelonei

Dumitru Dragomir (78 de ani) l-a elogiat pe Lamine Yamal (17), la „Profețiile lui DON Mitică”. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) s-a declarat fascinat de tehnica de dribling și de lovire a balonului a puștiului-minune de la FC Barcelona.

Dumitru Dragomir, elogiu pentru Lamine Yamal

Dragomir a afirmat că Yamal este cel mai mare talent pe care l-a văzut în fotbal, superior lui Lionel Messi, Diego Armando Maradona sau Pele. , în dialog cu Horia Ivanovici, că fără accidentări Yamal va ajunge cel mai bun fotbalist din istorie. La rândul său, fondatorul FANATIK a transmis că tânărul star poate fi primul jucător care să câștige un miliard din euro doar din fotbal.

ADVERTISEMENT

„Eu i-am prins de la Pele încoace pe toți. Rețineți ce spun. Tot ce a existat afară, în străinătate, Di Stefano, i-am prins pe toți! Am aproape 80 de ani fără doi ani. Talent mai mare că ăsta n-a existat, nici Messi! Fac pariu pe cât vrei, nici Messi n-a fost atât de talentat. La punctele lui forte, ai văzut ce face la ele? E fără precedent în lumea asta.

El nu are învățată fenta. El o are din creier. Ai văzut faza aia când se face că dă la poartă? Are o pauză lungă, se duce cu toate picioarele într-o parte. L-am studiat, l-am și desenat. Pe onoarea mea dacă te mint! L-am desenat ca să pot să înțeleg. Este aproape imposibil.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir: „Nu am văzut în viața mea așa ceva”

Tu știi ce genunchi trebuie să ai și ce forță îți trebuie ca să poți face chestia aia? Se face că dă, se întinde lung, ca să pleci. Pleci după fentă, că așa o făcea și Mutu, și Ilie Dumitrescu. O făceau pe partea cealaltă, din stânga în dreapta, asta o face din dreapta în stânga.

O face atât de larg până pleci cu corpul. În momentul acela împinge cum rar am văzut. Este o filosofie a acestui sport. Nu am văzut așa ceva nici la Pele, la nimeni. Pe onoarea mea dacă nu cred că e din altă galaxie. Și împinge, și te lasă mască aici.

ADVERTISEMENT

El lovește mingea cu stângul decât cum am văzut-o la Maradona. Și la Messi, dar nu așa. O mângâie, dar nu am văzut în viața mea așa ceva. La 17 ani!? Are 20 de ani de acum înainte de câștigat bani, dacă nu se accidentează (Horia Ivanovici: va fi primul jucător care doar din fotbal va face un miliard de euro, dacă nu se accidentează)”, a transmis Mitică Dragomir, .

ADVERTISEMENT