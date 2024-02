E din nou război între Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu: „Ai mințit ca un ordinar!”. Amenințări cu tribunalul

, însă replica fostului arbitru internațional actual analist TV nu a întârziat să apară. Cuvinte grele din partea celor doi rivali.

Adrian Porumboiu, dat în judecată de Ion Crăciunescu: „Îi confer posibilitatea să explice aceste jigniri”

Ion Crăciunescu nu a putut să accepte : „Eu l-am luat pe el în brigadă, să facem o deosebire. În meciurile de afară. O să îi confer posibilitatea să explice aceste jigniri în fața instanțelor de judecată. Îl dau în judecată. Calomnie, insulte, jigniri. A zis că mi-a dat mie Paszkany bani. Îi confer posibilitatea să o dovedească.

Eu nu vreau să discut despre ce s-a întâmplat mai demult. Vreau să vorbesc despre ce e acum. Să dovedească tot ce a spus! Eu am mai fost cu el în instanță și ne-au spus că ne-am jignit. Nu vreau să mai cad în capcana asta, să spun un cuvânt și el 200, și să ne spună că ne-am jignit reciproc. Mă duc la un avocat și o să fac plângere penală”.

Crăciunescu a dezvăluit că stinsese din urmă cu mai mulți ani: „Noi ne împăcaserăm. Nu găsesc niciun fel de explicație. Nu știu de unde a explodat. În prima instanță, eu am zis despre el lucrurile acelea, el a spus despre mine altele. Instanța a spus că ne-am jignit reciproc. Nu mai afirm nimic despre el, merg în instanță”.

Moderatorul Radu Naum a adus aminte de declarațiie lui Crăciunescu, care a spus despre Porumboiu că are sifilis: „Ce treabă are asta cu ce se întâmplă acum? Ești avocatul lui și eu nu știu? Eu m-am judecat și de atunci nu am mai zis nimic, nu are nicio treabă”, a mai spus fostul arbitru la .

Adrian Porumboiu îl distruge pe Ion Crăciunescu: „E idiot, nu orgolios! Revino-ți, du-te dracului”

Adrian Porumboiu era convins că pacea încheiată cu Ion Crăciunescu nu o să fie durabilă: „Ne-am împăcat ca să nu mai vorbim. Pentru că eu așteptam… Ha, ha, ha! Da. Am așteptat și spun treaba asta cu stupoare… Domne, cel mai bun prieten al tău… Domne, am mai spus treaba asta… Să spună o minciună atât de gogonată. O minciună ordinară la adresa mea, ceva ce nu s-a întâmplat.

Că am avut sifilis… Dar n-am avut, băi fraților! Am o mie de controale. A avut un coleg de echipă, un nume cunoscut, nu o să-i dau niciodată numele, că nu sunt nebun la cap.

A avut un coleg, eu i-am spus de colegul ăla că a avut nu știu ce… După 10-15 ani, când a ieșit scandalul cu CFR Cluj, cu ce făcea el cu CFR Cluj, că Porumboiu a avut el, că i-a spus lui Erdei (n.r. Zoltan Erdei, fost arbitru, decedat în 2005 în timpul unui meci demonstrativ, în urma unui accident cerebral). Ăla era mort și nu putea să-ți spună!”.

Adrian Porumboiu a explicat cum a pornit tot conflictul: „Una e să-ți vopsește părul și alta e să spui că ai avut sifilis. Hai, domne, suntem nebuni la cap?! A trecut treaba asta, am mai vorbit cu el. Nu i-am zis… Dar un prieten comun al meu și-al dumneavoastră îl întreabă: ‘Nea Adi, ce-i cu sifilisul?!’. ‘Bă, așa rău îmi pare că am zis treaba asta’. Adică atât de perfid spunea că-i pare rău că a spus treaba asta.

Nu că ar fi mințit. Bă, ai mințit ca un ordinar, ordinarul ordinarilor! Nici n-a fost vorba de treaba asta. Să se dea singur în judecată! E idiot, nu orgolios! Revino-ți, du-te dracului. E ordinar, ordinar! Când spui… Domne, am așteptat un singur lucru și asta mă irită. Bă, ai avut atâta timp. Ieși, bă, și spune: ‘Domne, am greșit!’. Păi, tu ții coada sus, nu ți-e rușine! Cu așa grosolănie la adresa mea?!

E păcat, dar eu dacă-ți spun dumitale că ai avut SIDA acum nu știu cât timp? Și te țin că ai avut SIDA… Cum îți convine? Când n-ai avut! Dacă se întâmpla treaba asta, sunt acte medicale. Dar el de atâția ani… Vorbim de 53 de ani în urmă! Când știai că eu ți-am spus de treaba asta”.

„Dacă te leagă o prietenie de-o viață ești corect cu acel om. Ce caracter să ai tu, bă băiatule?!”

Adrian Porumboiu și-a continuat discursul acid: „Aș vrea să spun altceva acuma! Mă deranjează enorm atâta lipsă de caracter, atâta neomenie să ai în tine. Să spui că-ți pare c-ai spus… Nu, bă! Ai făcut o mare… Puteai să-ți ceri scuze! Că ai făcut o confuzie.

Dacă te leagă o prietenie de viață ești corect cu acel om. Dacă aveam, asta era viața, Doamne ferește! Aveam alt traseu. Doamne, Maica Domnului! Cum să spui minciuna asta? Ai spus-o, ai scăpat-o, dar îi venea la îndemână să spună adevărul: ‘Îmi cer scuze, Adrian! Am greșit’. Nici în ziua de astăzi. Am așteptat că are caracter… Ce caracter să ai tu, bă băiatule?!

Să mă dea! Nu poți să spui altceva. Dacă spui ceva adevărat, da, domne, treaba ta, ai avut boala aia. Asta-i treaba. Dar tu să spui… Am copii, am nepoți. Bunicul sau tata a avut sif… Bă, ești nebun la cap?! Dar revino-ți, du-te dracului de-aici! Cât ai fi de bolnav, asta nu poți să spui despre un om. O asemenea mizerie. Când știe foarte clar. Că asta mă irită, că eu i-am spus de ce i s-a întâmplat colegului…”, a concluzionat fostul mare arbitru pentru .