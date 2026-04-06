E dispus să plece de la CFR Cluj! Anunț de ultimă oră: „Nu neg că există discuții”

Mutări masive la CFR Cluj. După ce Marius Bilașco a plecat la Rapid București, un alt membru important al clubului din Gruia ar putea să se despartă de echipa lui Neluțu Varga.
Alex Bodnariu
06.04.2026 | 22:25
E dispus sa plece de la CFR Cluj Anunt de ultima ora Nu neg ca exista discutii
A făcut anunțul înainte de meciul cu U. Craiova. Omul dorit de Rapid, Dinamo și FC Argeș a vorbit despre viitorul său la CFR. Foto: SportPictures
Bogdan Mara, directorul sportiv al lui CFR Cluj, a vorbit din nou despre viitorul său. Acesta a precizat clar că va rămâne la echipa din Ardeal până în vară, însă nu neagă că a intrat în discuții cu oficialii altor cluburi. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că FC Argeș încearcă marea lovitură, aceea de a-l aduce la Pitești pe oficialul din Gruia.

Bogdan Mara, la mare căutare. Directorul sportiv de la CFR Cluj ar putea fi „transferat”!

În ultimele zile s-a scris despre o posibilă plecare a lui Bogdan Mara de la CFR Cluj. Marius Bilașco, fostul oficial al ardelenilor, a bătut deja palma cu Rapid, iar în urmă cu mai multe luni Cristi Balaj și-a dat demisia din funcția de președinte al clubului patronat de Neluțu Varga, cel care pare că încearcă să schimbe organigrama.

Mai multe echipe din Superliga României s-au interesat de situația lui Bogdan Mara. Acesta a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre o eventuală trecere la FC Argeș. În plus, Dinamo și Rapid monitorizează, de asemenea, cu mare atenție situația și nu este exclus să apară propuneri oficiale.

Bogdan Mara a făcut anunțul! Pleacă sau nu de la CFR Cluj?

Înainte de duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, Bogdan Mara a fost întrebat despre viitorul său. Directorul sportiv al clubului din orașul de pe Someș a recunoscut că au existat discuții cu alți oficiali din fotbalul românesc, însă a precizat că, cel puțin până în vară, își va păstra funcția la echipa din Gruia.

„Bogdan Mara rămâne la CFR! Îmi doresc să mai iau un titlu. M-am obișnuit să câștig trofee. Anul trecut a fost Cupa, iar acum îmi doresc un campionat. Sunt optimist și sper să reușim ceva frumos. Din vară vom vedea ce se va întâmpla. Momentan sunt aici, nu am spus niciodată că vreau să plec. S-a scris că am primit propuneri, atât. Nu am afirmat niciodată că voi pleca. Sunt onorat și bucuros că lumea se gândește la mine. Poate că munca mea din ultimii ani este răsplătită. Repet, eu sunt aici și muncesc alături de colegii mei.

La vară va fi o altă discuție. Probleme au mai fost la CFR și le-am rezolvat mereu. Nu am spus în niciun moment că plec. Nu neg că au existat sau că există discuții cu anumite cluburi. Sunt deschis la orice. Am nouă ani de când sunt la CFR și nu pot să o las la greu. La vară voi avea timp să discut și să analizez”, a declarat Bogdan Mara la Digi Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
