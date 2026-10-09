“E două – trei clase peste Miculescu!” Atacantul lui U Cluj, propus lui Gigi Becali la FCSB

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici și Vivi Răchită au vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre calitățile lui Macalou, unul dintre jucătorii remarcați de la Universitatea Cluj, iar discuția a ajuns chiar și la FCSB. Direcorul FANATIK s-a întrebat de ce Gigi Becali nu l-a transferat până acum pe atacantul clujenilor și l-a comparat cu David Miculescu, pe care îl consideră inferior din punct de vedere tehnic, deși i-a recunoscut calitățile în meciurile europene.

Macalou, remarcat de Horia Ivanovici pentru tehnica și viteza sa la U Cluj

Horia Ivanovici a vorbit la superlativ despre . Moderatorul emisiunii a remarcat în special siguranța cu care Mendy controlează mingea și execuțiile sale, înainte ca discuția să se concentreze asupra calităților lui Macalou.

ADVERTISEMENT

„Macalou și Mendy, nu acum, că au jucat bine, în general sunt de departe printre cei mai buni jucători din SuperLiga. Ai văzut ce execuție are Mendy? De fotbalist, sigur pe el că știe cu mingea. Ai văzut cum baletează în aer”, a spus Horia Ivanovici.

La rândul său, Vivi Răchită a evidențiat capacitatea lui Macalou de a-și depăși adversarii în duelurile directe. Fostul fundaș consideră că are un profil tehnic rar întâlnit în campionatul României, iar viteza sa îl ajută să creeze constant pericol atunci când primește mingea în situații de unu contra unu: „Macalou e un jucător care, unu la unu, pot spune că nu am văzut în SuperLiga de mult timp. E un jucător care poate să dribleze și în stânga și în dreapta și cu ce viteză…”, a intervenit Vivi Răchită.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici îl vede pe Macalou peste David Miculescu

Discuția a ajuns apoi la Gigi Becali și la posibilitatea ca patronul FCSB să fi încercat transferul lui Macalou. Horia Ivanovici s-a arătat surprins că fotbalistul Universității Cluj nu a ajuns până acum la campioana României și a făcut o comparație directă cu David Miculescu.

ADVERTISEMENT

„Eu asta nu am înțeles, de ce Gigi nu l-a luat pe Macalou. Te chinui cu Thiam, cu Garita? Macalou e un jucător cu trei clase peste Miculescu. Hai două, pentru că Macalou nu se apără”, a spus Horia Ivanovici, în glumă, înainte să explice de ce consideră că fotbalistul FCSB are totuși un atu important.

ADVERTISEMENT

Directorul FANATIK nu a contestat complet calitățile lui Miculescu. Dimpotrivă, a subliniat că atacantul roș-albaștrilor a arătat că poate face față presiunii meciurilor europene, un aspect pe care îl consideră esențial pentru un jucător care evoluează la un club cu pretenții: „Totuși, Miculescu are o calitate. Are un moral bun de cupe europene. Mi s-a părut printre puținii jucători care, atunci când a jucat în Europa, a făcut-o chiar bine. Are un moral bun pentru meciurile tari, europene. Alții nu au asemenea moral”, a explicat Horia Ivanovici.

Pe lângă comparația cu Miculescu, moderatorul a ridicat și problema momentului în care Gigi Becali ar fi putut să îl transfere pe Macalou. În opinia sa, în urmă cu aproximativ un an, Universitatea Cluj ar fi putut accepta o ofertă de un milion de euro pentru fotbalist, sumă pe care FCSB ar fi avut posibilitatea să o investească pentru a-și întări compartimentul ofensiv. „Revenind, nu am înțeles niciodată de ce Gigi nu l-a luat până acum pe Macalou și sunt convins că acum un an îl dădea U Cluj fără probleme pe un milion”, a mai adăugat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT