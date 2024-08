, iar acest lucru l-a surprins plăcut pe veteranul de 35 de ani de la U Cluj. Fostul jucător de la FCSB va fi folosit ca fundaș stânga, alternativă la Nicușor Bancu.

“E emoționant pentru mine”. Alex Chipciu, prima reacție după ce a fost convocat de Mircea Lucescu la națională

după o pauză de 5 ani fiind convocat în . Jucătorul de la U Cluj susține că a fost o veste emoționantă la cei 35 de ani ai săi.

“E emoționant pentru mine să mă duc la echipa națională la vârsta asta. Mi-am setat creierul să mă gândesc doar ce e aproape de mine, și acum aproape de mine e meciul cu Dinamo.

Așa e cel mai corect și cel mai normal și așa mă motivez cel mai bine. Emoție am simțit prima dată. Se schimbă lucrurile acum, am debutat fiind copil. Era Mutu, pe Chivu încă nu l-am prins. Eram la FC Brașov.

Acum, după o carieră lungă, vii altfel. Până la o vârstă m-am gândit clar la mine, probabil asta e și vârsta, și maturitatea. Dacă e conjunctura asta și n-avem fundaș stânga și sunt de ajutor, dacă pot ajuta, cred că e foarte bine.

M-a surprins. Dacă am fost aproape înainte de EURO și tot se zvonea și am fost aproape să mă duc la EURO… am avut așteptări și înainte, cu discuții, și cu Mirel Rădoi la fel.

După EURO, cu siguranță nu-mi mai făceam planuri cu echipa națională. Când mi-a zis domnul Sabău că o să mă cheme, chiar eram emoționat”, a declarat Alex Chipciu într-un interviu pentru .

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunile din toamnă

PORTARI

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Mihai LIXANDRU (FCSB, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 39/5).

Programul României în perioada septembrie – octombrie

6 septembrie: Kosovo – România

9 septembrie: România – Lituania

12 octombrie: Cipru – România

Cipru – 15 octombrie: Lituania – România

15 noiembrie: România – Kosovo

– Kosovo 18 noiembrie: România – Cipru