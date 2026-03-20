„E femeie!”. Cine este, de fapt, persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Dezvăluire teribilă în direct făcută de Lorena Balaci

Lorena Balaci a oferit noi detalii referitoare la incidentul petrecut în această săptămână în Craiova. După cum FANATIK a informat în exclusivitate în cursul zilei de joi, mormântul marelui Ilie Balaci din cimitirul Sineasca a fost vandalizat. Mai exact, fotografia sa de pe cruce a fost ruptă pe jumătate de către o persoană despre care până acum nu se știau prea multe lucruri.

Cine este persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci

Acum, fiica fostului mare fotbalist de la Universitatea Craiova a furnizat noi informații vizavi de această speță. Așadar, bineînțeles că în prezent există o anchetă a poliției care se derulează pentru a se afla exact cine a comis această faptă de natură penală. Polițiștii deplasați la fața locului au găsit acolo mai multe probe. De asemenea, există și înregistrări relevante surprinse de camerele de filmat din cimitir, astfel încât pare că este doar o chestiune de timp până când cercetările se vor finaliza cu succes.

„E clar că trăim într-o lume nebună, vedem cu toții în fiecare zi. Ieri dimineață am fost sunată de un prieten de familie care fusese la rândul lui sunat de conducerea cimitirului Sineasca, că au descoperit poza lui tata pe jumătate spartă. Cum s-ar spune în termeni juridici, mormântul vandalizat. Conducerea cimitirului a chemat poliția, s-a deplasat poliția, a venit și secția de criminalistică. Au făcut cercetări la fața locului, cum se face. Erau destule probe, sunt camere de filmat în cimitir. S-a și tăiat la mână când a vrut să dezlipească poza, erau urme de sânge pe cruce, pe jos. Una peste alta, peisajul nu era prea plăcut.

Sinceră să fiu, nici nu știi unde să încadrezi. E clar că cine a făcut așa ceva nu e bun la cap, e ceva în neregulă cu el. Nu știu ce să zic. Sunt absolut convinsă că e o chestiune de ore astăzi până se va găsi făptașul. Mai devreme, pe la ora 9, am vorbit cu unul dintre polițiștii care se ocupă de caz. Sunt foarte multe filmări din toate părțile. Cimitirul e împânzit de camere de filmat. Probabil că s-ar putea să dureze în cazul în care nu este luat în evidențele poliției, în sensul că nu a mai avut antecedente penale.

Dar chiar și așa nu cred că e foarte complicat. Pe mine de fapt ce mă interesa era dacă a fost mormântul lui tata o țintă sau s-a plimbat prin cimitir și a luat aleatoriu așa câte un mormânt la vandalizat. Din primele cercetări, se pare că s-a dus cumva țintă la el”, , FANATIK SUPERLIGA.

Șocul de care a avut parte Lorena Balaci când a aflat

În continuare, fiica lui Ilie Balaci a dezvăluit că a fost informată de către anchetatori cu privire la faptul că, în baza imaginilor de pe camerele de filmat reiese că este vorba despre o femeie: „E clar că s-a dus cumva utilat, adică avea o șurubelniță, ceva. A încercat să desfacă poza, un cuțit sau o șurubelniță, cred că mai degrabă o șurubelniță, pentru că acolo unde a reușit să spargă o jumătate de poză se văd inclusiv pe partea de marmură a crucii niște lovituri. (…) Vă spun în premieră, știu de la poliție, s-a întâmplat marți după amiază, la ora 17:35, pe data de 17 martie. Da, au văzut pe camere. Știu mai multe, dar nu vreau să îngreunez ancheta poliței. De identificat deocamdată nu, dar știu cum arată. Surpriză, e o femeie. Ăsta a fost șocul meu cel mai mare. Ăsta a fost șocul meu de fapt.

Tata era un bărbat frumos, hai să recunoaștem. Poți să știi? Nu, acum pe bune. Tata a trecut în neființă totuși de șapte ani și jumătate. Este clar că ori respectiva nu e bună la cap, ceva îi lipsește, ori pur și simplu a vrut să ia o amintire. Dar nu ai cum să iei o poză de pe un mormânt. Aici mi-am luat eu panică, când am auzit că e o femeie. Eram absolut convinsă că e un bărbat. Mintea mea nu putea să ducă până acolo că o femeie poate să facă așa ceva”.

Ce mesaj a transmis Lorena Balaci cu această ocazie

Întrebată dacă este dispusă să o ierte pe persoana respectivă pentru acest gest, fiica regretatului Ilie Balaci a răspuns mai mult decât ferm: „Nu. Dumnezeu să o ierte, nu eu. Eu nu sunt Dumnezeu să iert. Să se meargă în instanță. Dacă o iartă Justiția, e treaba lor, dar eu nu am cum să o ier. Nu îmi trebuie niciun ban. Paguba e mică. Și dacă ar fi fost mare tot nu mi-ar fi trebuit niciun ban. Dar astfel de lucruri nu trebuie să fie lăsate așa.

Dacă nu e bună la cap, să o interneze într-un spital de nebuni. Dacă se adeverește că este întreagă la minte, să se meargă mai departe și Justiția să își facă treaba. Dumnezeu să o ierte. Da, o să o ierte, dar eu ca om nu pot să o iert. Nu am de ce. Mâine-poimâine mă poate ataca pe mine sau știu eu. Asta a fost panica mea. Mi se părea că nici eu nu mai sunt în siguranță. Eu chiar mă simt în siguranță în Craiova, nu am avut niciodată vreo problemă”.