”E fix problema lor!”. Adrian Mihalcea, reacție uluitoare după ce Rapid a primit penalty cu UTA. Cum vede lupta la play-off

Rapid a plecat cu cele 3 puncte de la Arad, însă egalarea a venit dintr-un penalty care a creat numeroase discuții. Chiar și așa, antrenorul celor de la UTA, Adrian Mihalcea, nu a vrut să intre în polemici.

Cum a comentat Adrian Mihalcea penalty-ul primit de Rapid la meciul cu UTA

Imediat după încheierea întâlnirii care a pus capăt , tehnicianul arădenilor nu a dorit să zăbovească prea mult pe seama lovituri de la 11 metri din care Rapid a egalat, susținând că nu mai știe când este henț și când nu.

”Per total cred că am făcut un joc bun. Repriza a doua mult mai consistentă, dar poate ne-am deschis prea mult. A fost un meci pe tranziții. Calitatea individuală a jucătorilor a decis acest meci. Mă bucură atitudinea băieților.

Din păcate, sunt mâhnit că este al doilea meci când luăm gol din fază fixă. E greu de digerat, dar continuăm această muncă. Nu e nimic terminat. Am întâlnit o echipă bună, cu calitate. Important este să reușim să uităm rezultatul acestui meci și să mergem la următorul meci să câștigăm punctele pierdute astăzi.

Penalty-ul? În primul rând, nu sunt arbitru. De mult nu mai știu când este henț, când se acordă, dar le dau credit arbitrilor. E fix problema lor. Astăzi s-a întâmplat împotriva noastră, poate în alte meciuri lucrurile astea vor fi de partea noastră.

Nu de asta am pierdut, ci poate din cauza calității unor jucători. Când am început să schimbăm și noi și ei, s-a văzut o oarecare diferență. Dar îmi pare bine că am sperat și ne-am dorit până în ultimul moment”, a declarat Mihalcea, la .

Penalty controversat dictat de Colțescu pentru Rapid

În finalul primei reprize, la scorul de 1-0 pentru UTA, arbitrul pentru Rapid la un șut al lui Tobias Christensen care a fost blocat cu mâna de Dmytro Pospelov.

Arădenii au protestat vehement considerând că fundașul ucrainean mâna destul de apropiată de corp, însă acesta a schimbat traiectoria balonului care se îndrepta periculos spre poarta lui Andrei Gorcea.

În ciuda faptului că a fost chemat din camera VAR să revadă faza, Colțescu a rămas ferm pe poziții și a dictat lovitură de la 11 metri pentru giuleșteni. Iar căpitanul Alex Dobre a transformat și a stabilit scorul pauzei: 1-1.

Cum se vede lupta la play-off

UTA ar fi avut șansa să urce pe loc de play-off în cazul unei victorii împotriva rapidului, dar chiar și așa păstrează șanse reale de a termina sezonul regulat în Top 6. În ciuda acestui fapt, antrenorul ”Bătrânei Doamne” nu este foarte entuziasmat și îi îndeamnă pe suporteri să nu-și facă iluzii.

”Este o zonă extrem de aglomerată. Nu este cazul să facem calcule acum. Ne gândim la ce avem de făcut noi. Important este să ne recuperăm din punct de vedere fizic și ca la meciul cu FC Argeș să arătăm aceeași determinare, aceeași voință.

E plăcut ce urmează. Avem meciuri importante, te țin în priză. Cine va ieși bine din acest calup de meciuri poate spera la locurile fruntașe. Noi suntem într-o zonă bună, liniștită. Văd că avem puterea și dorința de a câștiga în continuare puncte.

Nu aș vrea să ne facem extraordinar de mari iluzii, ca apoi să nu atingem obiectivul lor. Nu. La noi totul e calculat. Suntem dezamăgiți în seara asta, dar de mâine ne reapucăm de muncă, iar în următoarele etape cu siguranță vom recâștiga punctele”, a spus Adrian Mihalcea.

Clasament SuperLiga

În urma victoriei de la Arad, Rapid a revenit pe locul 2 în SuperLiga și continuă lupta la titlu, în timp ce UTA a pierdut puțin din avântul spre play-off, aflându-se pe 8.