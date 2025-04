„E foarte fericit!”. Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după calificarea CFR-ului în semifinalele Cupei României

După 1-1 în 120 de minute, ardelenii s-au impus după executarea loviturilor de departajare, scor 5-3.

Cum a reacţionat Neluţu Varga după calificarea CFR-ului: “Este fericit, i-a felicitat pe băieţi. Este mândru”

Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că şi mândru după această calificare. Preşedintele CFR-ului le-a mulţumit şi fanilor pentru mesajele de susţinere:

“Este fericit, i-a felicitat pe băieţi. Este mândru. N-a sunat în vestiar de data asta, dar este fericit. În meciul de campionat se poate întâmpla orice. Echipele care există, surprizele care apar…

FCSB a câştigat pe finalul meciului după ce Dinamo a avut o ratare incredibilă. Craiova a câştigat la Rapid în minutele de prelungiri şi este greu să dai pronosticuri, că va câştiga o etapă sau alta.

Pentru noi, să pierdem meciul de luni ar fi un rezultat care ne-ar depărta de obiectiv. Din acest punct de vedere, jucătorii trebuie să strângă rândurile. Am obţinut o calificare, dar nu am obţinut nimic.

“Mulţumesc galeriei pentru mesajul de susţinere”

Mai avem două meciuri până la trofeu. Din acest punct de vedere a fost un pas foarte important. O victorie de moral, aveau nevoie şi suporterii. Vreau să le mulţumesc fanilor, mesajul galeriei a fost binevenit.

Sunt alături de jucători, de antrenor. S-a întâmplat acest lucru, greu de înţeles pentru unii. Dar cei care au văzut meciul cu Universitatea Cluj, au fost mândri de modul în care am evoluat.

Ne-a lipsit golul, un antrenor mare duce o echipă până în faţa porţii. Acolo intervine inspiraţia, şansa, calitatea jucătorilor, ar fi fost nedrept să fie blamaţi jucătorii. Mulţumesc galeriei pentru mesajul de susţinere”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.