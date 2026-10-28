„E fotbalist, el merita trofeul!”. Dezbatere aprinsă după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur

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Alegerea lui Harry Kane pentru Balonul de Aur a împărțit invitații de la FANATIK SUPERLIGA în mai multe tabere. Vivi Răchită l-ar fi preferat pe Lamine Yamal, Eugen Trică s-a declarat surprins de verdict, iar Marius Mitran a pus în balanță talentul spaniolului și performanțele atacantului englez. În schimb, Horia Ivanovici a susținut că Kane a fost cel mai complet fotbalist al ultimului sezon și că trofeul reprezintă o recompensă meritată.

Vivi Răchită îl preferă pe Lamine Yamal: „E fotbalist, se vede!”

a încins spiritele în studioul FANATIK SUPERLIGA. Primul care a contestat alegerea lui Harry Kane a fost Vivi Răchită, care a explicat că, din punctul său de vedere, un asemenea trofeu ar trebui să recompenseze în primul rând calitățile tehnice ale unui jucător.

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Fostul fundaș l-a nominalizat pe Lamine Yamal, fotbalistul Barcelonei, pe care îl consideră mai spectaculos și mai talentat în jocul individual: „Eu i-aș da titlul celui mai fotbalist dintre fotbaliști. Kane nu prea e fotbalistul ăla care să dribleze. I-aș fi dat titlul lui Yamal, e fotbalist, se vede”, a spus Vivi Răchită.

Eugen Trică a intervenit imediat în dezbatere și l-a adus în discuție pe Kylian Mbappé. Fostul mijlocaș nu și-a ascuns surprinderea față de alegerea atacantului englez: „Mbappé nu are calități? Pentru mine e o surpriză că a luat Harry Kane trofeul”, a declarat Eugen Trică.

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Marius Mitran recunoaște meritele lui Harry Kane, dar pariază în viitor pe Lamine Yamal

Marius Mitran a avut o poziție mai nuanțată. Jurnalistul a recunoscut valoarea lui Harry Kane și a admis că atacantul merită apreciat pentru evoluțiile sale, însă a precizat că . Mitran este convins că tânărul fotbalist spaniol are calitățile necesare pentru a domina în viitor lupta pentru cele mai importante distincții individuale.

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„Mbappé are calități, doar că nu a luat titlul, Yamal l-a luat. Lui Mbappé i-a dat Spania cu terenul în cap, i-a luat și titlul mondial. Este meritat și pentru Kane, e un mare fotbalist. Mie îmi place mai mult Lamine Yamal, dar nu pot să nu recunosc valoarea lui Kane. Yamal va lua multe Baloane de Aur pe talentul pe care-l are”, a punctat Marius Mitran.

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Horia Ivanovici merge pe mâna lui Harry Kane: „A fost cel mai complet fotbalist din lume”

Horia Ivanovici a susținut alegerea lui Harry Kane și a explicat de ce îl consideră superior rivalilor săi în sezonul analizat. Moderatorul FANATIK SUPERLIGA a subliniat că atacantul englez nu este doar un marcator de elită, ci și un jucător care contribuie la construcția ofensivă. În opinia sa, distincțiile individuale trebuie acordate în primul rând pentru valoarea demonstrată pe teren, nu exclusiv în funcție de trofeele câștigate de echipă.

„Eu cred că e un trofeu meritat de Harry Kane. Pe lângă faptul că marchează, mi se pare și cel mai mare creator dintre toți. Nu doar că marchează, ci o face pe bandă rulantă, e mașină de fotbal. Nu aș da trofee că a câștigat Cupa Mondială, ci pe valoare individuală. Cred că el a fost cel mai bun fotbalist din lume în ultimul sezon, asta e părerea mea. Evident, Yamal, Mbappé, dar Kane a fost complet. Față de Mbappé și Yamal, Kane a fost mai complet anul ăsta”, a declarat Horia Ivanovici.

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Directorul FANATIK a adus în discuție și comportamentul din afara terenului, considerând că profilul public al lui Kane reprezintă un argument în plus în favoarea acestuia: „Mă bucur și că i-au dat Balonul unui jucător care nu e icon. Mbappé, numai circotecă, Yamal s-a mai potolit, dar zicea că idolul lui e Neymar, lua avioane private să facă petreceri cu Neymar la 18 ani. Cred că a contat și caracterul lui Kane, faptul că este un model”, a adăugat Horia Ivanovici.