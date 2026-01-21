Sport

E gata! A aterizat la București și semnează cu Dinamo: „M-au convins Mister, directorul și președintele”

Matteo Duțu a aterizat la București și e gata să semneze cu Dinamo. Cine l-a convins pe fundașul de la AC Milan să accepte oferta formației din Ștefan cel Mare.
Iulian Stoica
21.01.2026 | 14:15
E gata! Matteo Duțu a aterizat și urmează să semneze cu Dinamo. Sursă foto: Colaj Fanatik
Dinamo a mai dat o lovitură în mercato de iarnă și l-a convins pe Matteo Duțu să semneze. Fundașul de la AC Milan a oferit primele declarații direct de pe aeroport și a transmis de ce ales să vină în România.

SuperLiga s-a întărit în această iarnă direct de la AC Milan. Dacă Andrei Coubiș a semnat cu Universitatea Cluj, Matteo Duțu a ales să vină în București, la Dinamo.

Ajuns pe aeroport, Matteo Duțu a mărturisit că Zeljko Kopic și Andrei Nicolescu au avut un aport important în decizia sa. Fundașul de la AC Milan speră să o ajute pe Dinamo în lupta pentru titlu în SuperLiga.

„Am ales Dinamo după ce am vorbit cu directorul, cu președintele și cu Mister. Am văzut suporterii, mi-au plăcut. M-au convins Mister, directorul și președintele. M-am gândit că e alegerea bună.

Sper că o să ajut echipa să câștigăm meciurile și să luăm titlu. Vorbesc cu mama și cu tata limba română. Am venit în România când am putut, că-mi place.

Părinții au fost mândri, le-a plăcut oferta de la Dinamo. Au fost de acord să vin aici. Cu Musi am jucat la echipa națională, sunt prieten cu el de mai mult timp. Idolul meu a fost Nesta.

Am vorbit cu Kopic. El m-a convins să o aleg pe Dinamo, mi-a spus că sunt un jucător bun, care se poate dezvolta. Am ales Dinamo și pentru Kopic”, a declarat Matteo Duțu, conform Digi Sport.

Cât a costat Matteo Duțu

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a transmis că transferul lui Matteo Duțu este definitiv. Suma mutării fundașului venit de al AC Milan poate urca până la 500.000 de euro.

„Trebuie să se facă. Am spus, avem agreement-ul verbal și cu agenții, și cu clubul. Rămăsese ca ei, agenții și cu clubul AC Milan, să semneze contractul pentru eventualul buy-back, ca Milan să poată să semneze cu noi acordul de transfer.

Plătim o sumă importantă, sute de mii de euro. Cu bonusuri poate să ajungă acolo, da (n.r. la aproximativ 500.000 de euro). Doar să vină la București să semneze, da”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Cine e Matteo Duțu, jucătorul crescut la AC Milan

Născut în Italia, Matteo Duțu deține dublă cetățenie, română și italiană, și și-a petrecut majoritatea perioadei de juniorat la Lazio. În 2024, a fost transferat de AC Milan, fiind liber de contract, și a impresionat atât la echipa U20, cât și la cea Primavera, antrenându-se frecvent și cu prima echipă.

Chiar a participat la turneul de pregătire din Asia și a evoluat în meciuri amicale pentru AC Milan, însă până în prezent nu a debutat într-un meci oficial, deși a fost de mai multe ori pe banca de rezerve.

  • 250.000 de euro este cota lui Matteo Duțu
  • 9 selecții are fundașul pentru România U21
