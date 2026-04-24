E gata! Adrian Ilie a refuzat-o pe FCSB: „E subiect închis!”

După plecarea lui Mirel Rădoi, suporterii FCSB au mai pierdut șansa de a avea la club un idol al galeriei. Este vorba despre Adrian Ilie, care a refuzat oferta lui Gigi Becali
Cristian Măciucă
24.04.2026 | 12:40
Adrian Ilie (52 de ani) a fost ofertat de Gigi Becali să lucreze în departamentul de scouting de la FCSB. „Cobra” a refuzat însă oferta primită de la patronul campioanei României.

Adrian Ilie nu vine la FCSB

Gigi Becali a vrut să îl aducă pe Adrian Ilie în perioada în care l-a numit antrenor pe Mirel Rădoi la FCSB. După ce antrenorul a plecat la Gaziantep, informațiile dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, patronul campioanei României a mai primit o lovitură. „Cobra” a refuzat să vină în departamentul de scouting.

(n.r. – Subiect închis pentru tine FCSB?) Da. Nu vreau să discut despre asta. Dar mai ales că sunt și accidentat acum, nu pot să joc. (n.r. – Dar cu Gigi ai făcut întâlnirea aia?) Nu, dar o să mă văd. Sunt accidentat”, a fost reacția misterioasă a lui Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Ce salariu i-a propus Gigi Becali lui Adrian Ilie

Gigi Becali și l-a dorit foarte mult pe Adrian Ilie în conducerea FCSB-ului, club pentru care a mai lucrat în urmă cu aproximativ 20 de ani. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate oferta pe care latifundiarul din Pipera i-a făcut-o fostului mare internațional.

Gigi Becali i-a oferit lui Adi Ilie un salariu de 12.000 de euro lunar. Departamentul de scouting era principala atribuție pentru „Cobra”, mai exact formarea lui și ducerea la un nivel cât mai ridicat. De asemenea, Ilie va fi prezent și la antrenamentele echipei ce au loc în Berceni, unde este situată baza de pregătire, și va superviza ce se întâmplă.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
