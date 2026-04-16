E gata: Alvaro Arbeloa, OUT de la Real Madrid! Nume uriașe pe lista cu înlocuitori. Ce altă plecare este așteptată de pe Bernabeu

În ciuda eforturilor, Real Madrid a fost eliminată din sferturile UEFA Champions League. Chiar dacă s-au aflat de trei ori în avantaj, madrilenii au fost destabilizați pe final de eliminarea lui Eduardo Camavinga, astfel că Bayern Munchen a reușit să întoarcă scorul. În urma acestui rezultat, soarta lui Alvaro Arbeloa a fost stabilită.

Alvaro Arbeloa, OUT de la Real Madrid

Alvaro Arbeloa (43 de ani) a fost numit pe banca tehnică în luna ianuarie a acestui an, după ce Xabi Alonso a decis să părăsească Real Madrid după doar jumătate de sezon. Deși a petrecut foarte puțin timp ca antrenor în capitala Spaniei,

notează faptul că oficialii lui Real Madrid i-au decis deja soarta lui Alvaro Arbeloa. Mai exact, tânărul antrenor ar urma să continue până la sfârșitul sezonului, ca ulterior un alt tehnician să fie numit. Florentino Perez vrea să readucă echipa pe culmile gloriei, astfel că următorul specialist va fi unul cu nume sonor.

Jurgen Klopp (58 de ani), conform sursei amintite mai sus, s-ar afla în fruntea listei lui Florentino Perez. Totodată, numele lui Zinedine Zidane, Didier Deschamps și Mauricio Pochettino au mai fost luate în calcul de conducerea lui Real Madrid. E , ibericii se află la 9 puncte de liderul Barcelona în La Liga, iar în Cupa Regelui au fost eliminați de Albacete. Dacă nu ar câștiga nimic, ar fi pentru prima oară după 16 ani când Real Madrid nu ar pune mâna pe un trofeu în două sezoane consecutive, situația fiind similară și în stagiunea precedentă.

Camavinga, capăt de drum la Real Madrid?!

Soarta partidei de la Munchen a luat o altă turnură în momentul în care Eduardo Camavinga a fost eliminat în minutul 86 al întâlnirii, după ce Slavko Vincic i-a arătat al doilea cartonaș galben. Această eliminare i-ar putea stabili viitorul mijlocașului francez. Deși a ajuns la Real Madrid în 2021, Camavinga nu a reușit să se impună ca titular.

În urma celor prezentate, jurnalistul Romain Molina, specializat în materie de transferuri, a scris următoarele pe contul personal de X după ce Real Madrid a fost eliminată din sferturile UEFA Champions League: „E greu de crezut că Eduardo Camavinga mai are viitor la Real Madrid după seara asta și după ultimele două sezoane, în general”.

