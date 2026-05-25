E gata! Antonio Conte și-a anunțat plecarea de la Napoli. Contre la conferința de presă cu patronul De Laurentiis din cauza lui Cristi Chivu!

ADVERTISEMENT

Victoria cu 1-0 împotriva lui Udinese, meci din ultima etapă a acestui sezon din , a fost ultima partidă pentru Antonio Conte pe banca fostei campioanei din Italia. Tehnicianul italian a anunțat că nu va continuă pe Stadio Diego Armando Maradona și în stagiunea următoare, deși mai avea un an de contract. La conferința de presă a fost prezent și patronul Aurelio De Laurentiis, iar cei doi s-au contrat din cauza Interului lui Cristi Chivu.

Antonio Conte pleacă de la Napoli! Italianul s-a contrat cu De Laurentiis din cauza lui Cristi Chivu

Vestea că Antonio Conte o va părăsi pe Napoli la finalul actualei stagiuni fusese deja vehiculată în spațiul public, tehnicianul italian fiind mare favorit să preia banca tehnică a „Squadrei Azzurra”. La finalul meciului cu Udinese însă, a venit și anunțul oficial, făcut chiar de Conte, acesta fiind însoțit la conferința de presă și de patronul echipei, omul de afaceri Aurelio De Laurentiis.

ADVERTISEMENT

Anunțul despărțirii a fost umbrit însă de episodul în care Conte și De Laurentiis s-au contrat în direct, tehnicianul italian nefiind de acord cu declarațiile patronului, care a afirmat că dacă Napoli nu ar fi avut parte de atâtea accidentări în acest sezon, ar fi câștigat din nou titlul în Serie A, la fel ca și în stagiunea anterioară.

Dialogul complet dintre Conte si De Laurentiis:

De Laurentiis : „Fără accidentări ai fi câștigat din nou campionatul fără probleme! Îți spun eu”;

: „Fără accidentări ai fi câștigat din nou campionatul fără probleme! Îți spun eu”; Conte : „Nu sunt absolut deloc de acord. Trebuie să-i acordăm merite lui Inter, care este o echipă mare. Anul trecut a ajuns în finala Ligii Campionilor, iar anul acesta s-a și întărit. Și a meritat să câștige”;

: „Nu sunt absolut deloc de acord. Trebuie să-i acordăm merite lui Inter, care este o echipă mare. Anul trecut a ajuns în finala Ligii Campionilor, iar anul acesta s-a și întărit. Și a meritat să câștige”; De Laurentiis : „Ei bine, Inter e atât de mare încât în Europa a făcut mai puțin decât anul trecut”;

: „Ei bine, Inter e atât de mare încât în Europa a făcut mai puțin decât anul trecut”; Conte: „Îmi pare rău, dar nu-mi place să ne agățăm de astfel de lucruri. Trebuie să recunoaștem victoria altora și să avem respect. Dacă vrem respect, trebuie să-l oferim. Inter a meritat, cu accidentări și fără accidentări. Poate că fără accidentări terminam în afara Ligii Campionilor”.

Antonio Conte a cucerit două trofee în cei doi ani petrecuți la Napoli

Antonio Conte a preluat-o pe Napoli în vara lui 2024, iar la primul sezon petrecut pe Stadio Diego Armando Maradona, tehnicianul italian le-a adus „ciucciarelilor” cel de-al patrulea „scudetto” din istoria clubului. Ba mai mult, în actuala stagiune, tot sub comanda lui Conte, Napoli și-a adjudecat și Supercupa Italiei, după succesul din finala cu Bologna, scor 2-0.

ADVERTISEMENT

În sezonul 2025/2026, napoletanii au încheiat pe locul al doilea în Serie A, în spatele Interului lui , noua campioană din Italia. Tehnicianul în vârstă de 56 de ani pleacă așadar de la Napoli după 91 de partide, timp în care a înregistrat o medie de 1,99 puncte per meci. În cadrul acestor 91 de jocuri, Conte a înregistrat 54 de victorii, 19 rezultate de egalitate și 18 înfrângeri, acumulând un golaveraj de 157-101.

ADVERTISEMENT

„Parcursul meu la Napoli este pe cale să se încheie, de data asta nu se mai poate întâmpla nimic. Fanii m-au înțeles. Îi mulțumesc președintelui pentru tot. Din păcate, am eșuat în a uni acest mediu. Există anumite personaje care distrug această atmosferă…Este decizia mea și vă rog să o respectați”, a mai declarat Conte.