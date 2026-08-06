E gata! Anunț oficial făcut de Rapid despre transferul lui Alex Dobre

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Președintele Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a clarificat situația lui Alex Dobre (27 de ani). Oficialul giuleștenilor a anunțat că nu există momentan oferte pentru internaționalul român de la formații din Turcia și a spus că acesta va pleca doar în cazul în care pe adresa clubului va sosi o ofertă importantă.

Pleacă Alex Dobre în Turcia? Victor Angelescu a făcut anunțul

În ultima perioadă au apărut informații despre un posibil interes al turcilor de la Caykur Rizespor pentru transferul lui Alex Dobre, însă Victor Angelescu a declarat că Rapid nu a primit nicio ofertă din „Țara Semilunii” pentru fotbalistul de 27 de ani, care a marcat o „dublă” în duelul din etapa trecută contra lui CFR Cluj, câștigat cu 3-1 de echipa antrenată de Daniel Pancu.

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„Noi nu avem nicio ofertă de la vreo echipă din Turcia pentru Dobre. E un jucător foarte important pentru Rapid și va rămâne la noi dacă nu vine oferta. A avut nevoie de un meci foarte bun, cred că și această colaborare cu Pancu îi face bine”, a spus președintele Rapidului, conform . .

Cum a comentat Daniel Pancu posibila plecare a lui Alex Dobre

a fost întrebat despre posibilitatea ca Alex Dobre să plece în Turcia. „Habar nu am de nimic. Absolut toți jucătorii sunt de vânzare, mai departe sunt lucruri care nu mă privesc.

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Nu sunt manager, sunt antrenor, antrenez ce am la dispoziție”, a afirmat tehnicianul. Dobre a sosit la Rapid în octombrie 2024 și a marcat 27 de goluri în cele 77 de partide disputate în tricoul giuleștenilor în toate competițiile. Fotbalistul cotat de transfermarkt la 3 milioane de euro are 7 selecții la naționala României, pentru care nu a reușit să înscrie până acum.