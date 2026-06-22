Sport

E gata: au plecat de la CFR Cluj! Neluțu Varga le-a găsit deja înlocuitori: „Săptămâna asta semnează”

Neluțu Varga a dat ultimele detalii despre perioada de transferuri de la CFR Cluj. Ce jucători au plecat și ce transferuri a anunțat patronul echipei.
Bogdan Mariș
22.06.2026 | 17:05
E gata au plecat de la CFR Cluj Nelutu Varga lea gasit deja inlocuitori Saptamana asta semneaza
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Neluțu Varga (54 de ani) a anunțat că Mihai Popa (25 de ani) și Sheriff Sinyan (29 de ani) au plecat de la CFR Cluj. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Patronul clubului CFR Cluj, Neluțu Varga (54 de ani) a anunțat că Mihai Popa (25 de ani) și Sheriff Sinyan (29 de ani) au părăsit gruparea din SuperLiga, urmând a fi înlocuiți în lot de jucători din străinătate. Omul de afaceri a dezvăluit și de unde vor sosi noile transferuri la care au lucrat cei din conducerea clubului clujean.

Mihai Popa și Sheriff Sinyan, OUT de la CFR Cluj! Anunțul lui Neluțu Varga

Neluțu Varga a oferit ultimele detalii cu privire la activitățile celor de la CFR Cluj în perioada de mercato. Patronul CFR-ului a anunțat că portarul Mihai Popa și fundașul Sheriff Sinyan nu vor continua în Gruia, însă acesta a dezvăluit și faptul că „feroviarii” vor transfera mai mulți jucători din străinătate.

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„Săptămâna asta semnează, din câte am înţeles de la Iuliu (n.r. Mureşan, preşedintele clubului) şi Cadu. Vor aduce un portar, un mijlocaş şi un fundaş central. Mijlocaşul va fi din Uruguay, restul sunt din Portugalia. Mihai Popa a plecat, acum ne orientăm către ceva mai bun. A plecat şi Sinyan, acum ne dorim să aducem mai multă calitate din prima ligă portugheză.

Deocamdată nu mai pleacă nimeni. S-ar putea să mai renunţăm la doi jucători dar nu vă pot da numele. Vreau să negociem cu ei şi să plece, mi se pare că nu mai fac faţă cerinţelor noastre şi atunci vreau să renunţăm la ei”, a declarat Neluțu Varga, conform Prima Sport. CFR Cluj a confirmat săptămâna trecută faptul că Tidiane Keita a plecat în Kazahstan, mutare anunțată inițial de FANATIK.

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Unde ar putea ajunge Mihai Popa și Sheriff Sinyan după despărțirea de CFR Cluj

Mihai Popa a revenit la CFR la începutul acestui an, după ce „feroviarii” l-au vândut pe Otto Hindrich la Legia Varșovia, însă portarul își încheie cea de-a doua experiență la Cluj după doar câteva luni. Acesta ar urma să ajungă tot în Polonia, la Motor Lublin, după cum a anunțat jurnalistul Tomasz Włodarczyk: „Mihai Popa a ajuns la o înțelegere cu Motor Lublin. Anterior, el a fost pe radarul celor de la Wisla Cracovia, dar aceștia au decis să facă o mișcare mai puternică spre Marcel Lubik.

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Transferul nu este închis, dar românul ar urma să îl înlocuiască pe Ivan Brkic (n.r. portar care a plecat de la Lublin la Legia). Cât despre fundașul Sheriff Sinyan, acesta este dorit de mai multe formații din SuperLiga, inclusiv de Rapid, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate salariul pe care africanul l-a solicitat pentru a sosi în Giulești sub comanda fostului său antrenor de la CFR, Daniel Pancu.

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