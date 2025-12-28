Sport

E gata! Campioana olimpică din Rusia a semnat și vine în București pentru noi provocări: „Aștept cu nerăbdare!”

Cine este campioana olimpică din Rusia care a semnat cu o echipă de top din București. Prima reacție a rusoaicei și ce așteptări are de la transferul în România.
FANATIK
28.12.2025 | 12:40
E gata Campioana olimpica din Rusia a semnat si vine in Bucuresti pentru noi provocari Astept cu nerabdare
ULTIMA ORĂ
CSM București a obținut semnătura lui Dimitrieva
ADVERTISEMENT

CSM București continuă să fie una dintre cele mai puternice echipe din handbalul feminin european, iar pentru a reuși să fie din nou câștigătoare de Liga Campionilor, gruparea din România punctează pe piața transferurilor.

Rusoaica a semnat și s-a transferat la CSM București

De data aceasta, campioana olimpică, din Rusia, Daria Dmitrieva, a semnat cu formația bucureșteană și urmează să fie parte din echipă din stagiunea viitoare. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate despre transferul handbalistei la CSM București.

ADVERTISEMENT

”Prin acest transfer, CSM Bucureşti începe reconstrucţia echipei în perspectiva realizării obiectivelor din competiţiile interne şi europene pentru următorii doi ani, mizând pe experienţa şi mentalitatea puternică, pe calităţile tehnice şi spiritul de lider ale Dariei Dmitrieva”, au anunțat cei de la CSM București.

Ce spune Bojana Popovici despre aducerea lui Dmitrieva la CSM București

Jucătoarea din Rusia a avut un mesaj scurt pentru suporteri prin care și-a exprimat dorința de a performa la cel mai înalt nivel.

ADVERTISEMENT
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e...
Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”

„Mă bucur să mă alătur echipei CSM pentru următoarele două sezoane! Aştept cu nerăbdare noi provocări şi să dau tot ce am mai bun pentru echipă şi suporteri!”, a spus jucătoarea.

ADVERTISEMENT
Ce avere are milionarul român care, după ce a fost umilit, i-a dat...
Digisport.ro
Ce avere are milionarul român care, după ce a fost umilit, i-a dat lecția vieții unui străin

De asemenea, Bojana Popovici, antrenoarea de la CSM, s-a declarat încântată de transfer: „Mă bucur că vom avea în echipă o altă jucătoare de top, cu multă experienţă şi calitate. Cred că o jucătoare de un asemenea calibru va fi foarte importantă pentru lotul nostru în sezoanele următoare şi aştept cu nerăbdare viitoarea colaborare”.

Daria Dmitrieva a luat medalia de Aur cu Rusia la Jocurile Olimpice din 2016

Daria Dmitrieva este o handbalistă rusă de top, considerată una dintre cele mai titrate jucătoare din handbalul european contemporan. În vârstă de 30 de ani, ea joacă pe postul de coordonatoare și are în palmares medalia de aur olimpic cucerită cu naționala Rusiei la JO de la Rio de Janeiro din 2016, precum și alte medalii importante cu reprezentativa, inclusiv argintul olimpic în 2020 și medalii la Campionatele Europene.

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei de club, Daria Dmitrieva a evoluat pentru mai multe echipe de prestigiu: Dinamo Volgograd, Lada Togliatti, CSKA Moscova, Krim Ljubljana și în acest moment este legitimată în Ungaria, la Ferencvaros. Titlul Champions League l-a luat în 2017, atunci când era la CSKA Moscova.

Ioan Andone, one man show la petrecerea unui mare dinamovist: „Nu râdeți, așa...
Fanatik
Ioan Andone, one man show la petrecerea unui mare dinamovist: „Nu râdeți, așa fac eu când sunt alături de prieteni”. A stat la masă cu un oficial UEFA. Video
O nouă forță se naște în fotbalul românesc! Fostul atacant UEFAntastic a făcut...
Fanatik
O nouă forță se naște în fotbalul românesc! Fostul atacant UEFAntastic a făcut anunțul: „Se dorește revenirea în SuperLiga”
Top 5 antrenori români. Surpriza uriașă de pe primul loc al clasamentului făcut...
Fanatik
Top 5 antrenori români. Surpriza uriașă de pe primul loc al clasamentului făcut de Ladislau Boloni
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Se apropie sfârșitul lui Gigi Becali? 'Oamenii din sistem s-au săturat de el....
iamsport.ro
Se apropie sfârșitul lui Gigi Becali? 'Oamenii din sistem s-au săturat de el. A fost o săgeată, i-a trădat pe Georgescu și Simion'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!