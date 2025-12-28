E gata! Campioana olimpică din Rusia a semnat și vine în București pentru noi provocări: „Aștept cu nerăbdare!”

ADVERTISEMENT

CSM București continuă să fie una dintre cele mai puternice echipe din european, iar pentru a reuși să fie din nou , gruparea din România punctează pe piața transferurilor.

Rusoaica a semnat și s-a transferat la CSM București

De data aceasta, campioana olimpică, din Rusia, Daria Dmitrieva, a semnat cu formația bucureșteană și urmează să fie parte din echipă din stagiunea viitoare. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate despre .

”Prin acest transfer, CSM Bucureşti începe reconstrucţia echipei în perspectiva realizării obiectivelor din competiţiile interne şi europene pentru următorii doi ani, mizând pe experienţa şi mentalitatea puternică, pe calităţile tehnice şi spiritul de lider ale Dariei Dmitrieva”, au anunțat cei de la CSM București.

Ce spune Bojana Popovici despre aducerea lui Dmitrieva la CSM București

Jucătoarea din Rusia a avut un mesaj scurt pentru suporteri prin care și-a exprimat dorința de a performa la cel mai înalt nivel.

„Mă bucur să mă alătur echipei CSM pentru următoarele două sezoane! Aştept cu nerăbdare noi provocări şi să dau tot ce am mai bun pentru echipă şi suporteri!”, a spus jucătoarea.

De asemenea, Bojana Popovici, antrenoarea de la CSM, s-a declarat încântată de transfer: „Mă bucur că vom avea în echipă o altă jucătoare de top, cu multă experienţă şi calitate. Cred că o jucătoare de un asemenea calibru va fi foarte importantă pentru lotul nostru în sezoanele următoare şi aştept cu nerăbdare viitoarea colaborare”.

Daria Dmitrieva a luat medalia de Aur cu Rusia la Jocurile Olimpice din 2016

Daria Dmitrieva este o handbalistă rusă de top, considerată una dintre cele mai titrate jucătoare din handbalul european contemporan. În vârstă de 30 de ani, ea joacă pe postul de coordonatoare și are în palmares medalia de aur olimpic cucerită cu naționala Rusiei la JO de la Rio de Janeiro din 2016, precum și alte medalii importante cu reprezentativa, inclusiv argintul olimpic în 2020 și medalii la Campionatele Europene.

De-a lungul carierei de club, Daria Dmitrieva a evoluat pentru mai multe echipe de prestigiu: Dinamo Volgograd, Lada Togliatti, CSKA Moscova, Krim Ljubljana și în acest moment este legitimată în Ungaria, la Ferencvaros. Titlul Champions League l-a luat în 2017, atunci când era la CSKA Moscova.