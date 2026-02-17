E gata! Când va debuta Ofri Arad la FCSB! MM Stoica: „Nu aveam cum să ştiu de problemele astea!”

ADVERTISEMENT

Întârzie debutul lui Ofri Arad (27 de ani) la FCSB. Mijlocașul de Champions League al FCSB-ului are probleme medicale și nu a putut, deocamdată, să își ajute noua echipa în lupta la play-off, deși a fost trecut pe lista LPF.

Când debutează Ofri Arad la FCSB. Cum se apără Mihai Stoica

Ofri Arad a fost unul dintre cele mai tari transferuri făcute de FCSB în această iarnă. Cu toate acestea, mijlocașul central din Israel nu a putut să își ajute echipa, care a ajuns într-o situație dezastruoasă în SuperLiga.

Cu 3 etape rămase din sezonul regulat, roș-albaștrii sunt pe locul 10, cu 40 de puncte, la trei lungimi de play-off. Mihai Stoica a pus forma slabă a campioanei pe seama ghinionului și le-a dat replica celor care contestă perioada de mercato a FCSB-ului.

„Era cumva previzibil. Anul ăsta, tot ce ne mergea anul trecut nu ne-a mers anul ăsta. Când ai 7 jucători accidentați, nu poți avea mari așteptări. Iar cei care spun că nu ne-am mișcat în perioada de transferuri, bat câmpii. Ne-am mișcat foarte bine. Am adus un jucător de excepție, Andre Duarte, care și ieri și joi a avut o prestație remarcabilă. Am adus un jucător care demonstrase în prima parte a campionatului că e un jucător bun, Joao Paulo.

L-am adus pe Arad, un jucător cu un CV cum nu prea au fost aduși în România. Testele medicale au fost impecabile. Singura problemă era că e în urmă cu pregătirea și că era lipsit de forță. N-aveam cum să știu că va lipsi o perioadă atât de lungă”, a declarat Mihai Stoica în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce transferuri a făcut FCSB în această iarnă

În iarna lui 2026, FCSB i-a transferat pe Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo. În schimb, echipa lui Elias Charalambous s-a despărțit de Malcom Edjouma, care a plecat liber de contract, de Denis Alibec, cedat gratis la Farul Constanța, și de

„Sigur că e ușor să spui acum. De unde să știu eu că Tănase se accidentează? Eu am insistat ca Tănase să nu joace în cupă. Dar Tănase s-a accidentat după 3 minute. Știam eu că Thiam se poate accidenta, că Mihai Popescu merge la echipa națională și își rupe genunchiul, că Dawa revine la naționala a Camerunului și își rupe genunchiul, că Ngezana se duce la națională, revine și are problemele care le are? Când ai 7-8 accidentați nu poți să cauți vinovați. E un an în care toate sunt de-a-ndoaselea. Dar încă nu s-a terminat. Hai să nu ne grăbim.

(n.r. – Când vă poate ajuta Arad?) Am spus-o. Totul s-a discutat ca el să joace 45 de minute sau poate mai mult cu Metaloglobus. Am spus de acum două săptămâni”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.