Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

E gata! Când va debuta Ofri Arad la FCSB! MM Stoica: „Nu aveam cum să ştiu de problemele astea!”

Ofri Arad (27 de ani) este jucătorul celor de la FCSB începând cu luna ianuarie, dar nu a apucat să debuteze pentru campioana en-titre. Mihai Stoica a dezvăluit când va juca internaționalul israelian
Cristian Măciucă
17.02.2026 | 09:32
E gata Cand va debuta Ofri Arad la FCSB MM Stoica Nu aveam cum sa stiu de problemele astea
EXCLUSIV FANATIK
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Mihai Stoica se apără după transfer: „Nu aveam cum să ştiu de problemele astea!” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Întârzie debutul lui Ofri Arad (27 de ani) la FCSB. Mijlocașul de Champions League al FCSB-ului are probleme medicale și nu a putut, deocamdată, să își ajute noua echipa în lupta la play-off, deși a fost trecut pe lista LPF.

Când debutează Ofri Arad la FCSB. Cum se apără Mihai Stoica

Ofri Arad a fost unul dintre cele mai tari transferuri făcute de FCSB în această iarnă. Cu toate acestea, mijlocașul central din Israel nu a putut să își ajute echipa, care a ajuns într-o situație dezastruoasă în SuperLiga. Arad se pregătește însă să bifeze primele minute în tricoul campioanei.

ADVERTISEMENT

Cu 3 etape rămase din sezonul regulat, roș-albaștrii sunt pe locul 10, cu 40 de puncte, la trei lungimi de play-off. Mihai Stoica a pus forma slabă a campioanei pe seama ghinionului și le-a dat replica celor care contestă perioada de mercato a FCSB-ului.

„Era cumva previzibil. Anul ăsta, tot ce ne mergea anul trecut nu ne-a mers anul ăsta. Când ai 7 jucători accidentați, nu poți avea mari așteptări. Iar cei care spun că nu ne-am mișcat în perioada de transferuri, bat câmpii. Ne-am mișcat foarte bine. Am adus un jucător de excepție, Andre Duarte, care și ieri și joi a avut o prestație remarcabilă. Am adus un jucător care demonstrase în prima parte a campionatului că e un jucător bun, Joao Paulo.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

L-am adus pe Arad, un jucător cu un CV cum nu prea au fost aduși în România. Testele medicale au fost impecabile. Singura problemă era că e în urmă cu pregătirea și că era lipsit de forță. N-aveam cum să știu că va lipsi o perioadă atât de lungă”, a declarat Mihai Stoica în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație: cui ar urma să-i cedeze Gică Hagi acțiunile de la...
Digisport.ro
Răsturnare de situație: cui ar urma să-i cedeze Gică Hagi acțiunile de la Farul

Ce transferuri a făcut FCSB în această iarnă

În iarna lui 2026, FCSB i-a transferat pe Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo. În schimb, echipa lui Elias Charalambous s-a despărțit de Malcom Edjouma, care a plecat liber de contract, de Denis Alibec, cedat gratis la Farul Constanța, și de Dennis Politic, împrumutat la Hermannstadt.

„Sigur că e ușor să spui acum. De unde să știu eu că Tănase se accidentează? Eu am insistat ca Tănase să nu joace în cupă. Dar Tănase s-a accidentat după 3 minute. Știam eu că Thiam se poate accidenta, că Mihai Popescu merge la echipa națională și își rupe genunchiul, că Dawa revine la naționala a Camerunului și își rupe genunchiul, că Ngezana se duce la națională, revine și are problemele care le are? Când ai 7-8 accidentați nu poți să cauți vinovați. E un an în care toate sunt de-a-ndoaselea. Dar încă nu s-a terminat. Hai să nu ne grăbim. 

ADVERTISEMENT

(n.r. – Când vă poate ajuta Arad?) Am spus-o. Totul s-a discutat ca el să joace 45 de minute sau poate mai mult cu Metaloglobus. Am spus de acum două săptămâni”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

FCSB, SOLUTIE DISPERATA pentru RECUPERAREA lui Florin Tanase si Thiam. Anuntul lui Mihai Stoica

Sorin Cârţu exultă după victoria Craiovei cu FCSB: „Îi vreau în play-off! Azi...
Fanatik
Sorin Cârţu exultă după victoria Craiovei cu FCSB: „Îi vreau în play-off! Azi noapte nu am putut să dorm de fericire”
Ruptură între Costel Gâlcă şi jucătorii de la Rapid?! Dezvăluiri din vestiar
Fanatik
Ruptură între Costel Gâlcă şi jucătorii de la Rapid?! Dezvăluiri din vestiar
Mihai Stoica, acid după reacţia lui Adrian Porumboiu la faza henţului lui Băsceanu:...
Fanatik
Mihai Stoica, acid după reacţia lui Adrian Porumboiu la faza henţului lui Băsceanu: “Nu stau să răspund la toţi chibiţii”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat...
iamsport.ro
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat un verdict acid: 'Logică de tâlhari! Cum să te gândești la așa ceva?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!