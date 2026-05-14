Sport

E gata! Carlo Ancelotti a semnat contractul! Decizia luată cu mai puțin de o lună până la Cupa Mondială

Carlo Ancelotti și-a dat acordul. Antrenorul italian a bătut palma cu oficialii și a semnat contractul. Va sta pe bancă până în anul 2030. Toate detaliile înțelegerii.
Alex Bodnariu
14.05.2026 | 21:16
E gata Carlo Ancelotti a semnat contractul Decizia luata cu mai putin de o luna pana la Cupa Mondiala
ULTIMA ORĂ
Carlo Ancelotti și-a prelungit înțelegerea cu naționala Braziliei!
ADVERTISEMENT

Carlo Ancelotti și-a legat oficial viitorul de naționala Braziliei până în 2030. Confederația Braziliană de Fotbal a anunțat joi prelungirea contractului italianului. Vestea a venit înainte ca selecționerul să anunțe lotul pentru Cupa Mondială.

Carlo Ancelotti și-a prelungit înțelegerea cu naționala Braziliei!

Ancelotti ajunsese la conducerea Braziliei în vara lui 2025, imediat după despărțirea de Real Madrid. Inițial, italianul semnase doar până la finalul Campionatului Mondial din 2026, însă rezultatele, atmosfera din lot și relația excelentă cu federația au dus rapid la negocieri pentru o continuare.

ADVERTISEMENT

Suporterii au încredere totală în abilitățile lui Carlo Ancelotti și speră ca italianul să ducă naționala Selecao pe prima treaptă a podiumului la Campionatul Mondial. Indiferent de rezultat, tehnicianul va rămâne la prima reprezentativă până în 2030.

Carlo Ancelotti vrea să aducă trofeul Cupei Mondiale în Brazilia

Semnalele prelungirii erau clare de săptămâni bune. Președintele CBF, Samir Xaud, declarase că este „sigur” că anunțul oficial va veni înainte de plecarea Braziliei la Mondial, precizând că mai rămăseseră de rezolvat doar câteva aspecte juridice, atât din partea avocaților tehnicianului, cât și din partea federației. Xaud a afirmat că prelungirea face parte din eforturile de a „menține Brazilia la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial”.

ADVERTISEMENT
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Digi24.ro
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină

Brazilia va evolua la turneul final în Grupa C, alături de Maroc, Haiti și Scoția, iar Ancelotti urmează să anunțe lotul definitiv pe 18 mai, la Rio de Janeiro. Rezultatul de la Mondial nu mai condiționează, așadar, viitorul tehnicianului la echipă. Cu 30 de trofee în palmares și fiind singurul antrenor din istorie cu cinci titluri UEFA Champions League, Ancelotti rămâne una dintre cele mai impunătoare prezențe din fotbalul mondial.

ADVERTISEMENT
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Digisport.ro
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Daniel Pancu, replică devastatoare pentru Neluțu Varga: „Eu nesimțit? A câștigat milioane de...
Fanatik
Daniel Pancu, replică devastatoare pentru Neluțu Varga: „Eu nesimțit? A câștigat milioane de euro cu mine!”
Mirel Rădoi, dat afară de la Gaziantep după numai o lună!? Previziune sumbră...
Fanatik
Mirel Rădoi, dat afară de la Gaziantep după numai o lună!? Previziune sumbră a lui Marius Șumudică: „Tare mi-e frică…”
Mihai Stoica nu a avut milă de viitorul star al naționalei după finala...
Fanatik
Mihai Stoica nu a avut milă de viitorul star al naționalei după finala Cupei României: „Face erori mari!”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'În ce țară de tâmpiți trăim?'. L-a auzit pe Neluțu Varga și nu...
iamsport.ro
'În ce țară de tâmpiți trăim?'. L-a auzit pe Neluțu Varga și nu s-a putut abține: 'Pancone, pleacă de acolo!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!