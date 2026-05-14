E gata! Carlo Ancelotti a semnat contractul! Decizia luată cu mai puțin de o lună până la Cupa Mondială

Carlo Ancelotti și-a legat oficial viitorul de naționala Braziliei până în 2030. Confederația Braziliană de Fotbal a anunțat joi prelungirea contractului italianului. Vestea a venit înainte ca selecționerul să anunțe lotul pentru Cupa Mondială.

Ancelotti ajunsese la conducerea Braziliei în vara lui 2025, imediat după despărțirea de Real Madrid. Inițial, italianul semnase doar până la finalul Campionatului Mondial din 2026, însă rezultatele, atmosfera din lot și relația excelentă cu federația au dus rapid la negocieri pentru o continuare.

i și speră ca italianul să ducă naționala Selecao pe prima treaptă a podiumului la Campionatul Mondial. Indiferent de rezultat, tehnicianul va rămâne la prima reprezentativă până în 2030.

Carlo Ancelotti vrea să aducă trofeul Cupei Mondiale în Brazilia

e. Președintele CBF, Samir Xaud, declarase că este „sigur” că anunțul oficial va veni înainte de plecarea Braziliei la Mondial, precizând că mai rămăseseră de rezolvat doar câteva aspecte juridice, atât din partea avocaților tehnicianului, cât și din partea federației. Xaud a afirmat că prelungirea face parte din eforturile de a „menține Brazilia la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial”.

Brazilia va evolua la turneul final în Grupa C, alături de Maroc, Haiti și Scoția, iar Ancelotti urmează să anunțe lotul definitiv pe 18 mai, la Rio de Janeiro. Rezultatul de la Mondial nu mai condiționează, așadar, viitorul tehnicianului la echipă. Cu 30 de trofee în palmares și fiind singurul antrenor din istorie cu cinci titluri UEFA Champions League, Ancelotti rămâne una dintre cele mai impunătoare prezențe din fotbalul mondial.