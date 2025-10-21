Sport

Variantă șoc la CFR Cluj! Ardelenii se gândesc din nou la Dan Petrescu, după plecarea lui Mandorlini

Oficialii lui CFR Cluj ar fi tentați să apeleze din nou la serviciile lui Dan Petrescu! „Bursucul" l-ar putea înlocui astfel pe Mandorlini
Mihai Alecu
21.10.2025 | 15:34
Varianta soc la CFR Cluj Ardelenii se gandesc din nou la Dan Petrescu dupa plecarea lui Mandorlini
Ce antrenor vine la CFR în locul lui Mandorlini
Formația din Gruia se află în negocieri avansate pentru a-l numi pe înlocuitorul lui Andrea Mandorlini, cel care a dezamăgit crunt în scurta de perioadă de când a revenit la CFR Cluj.

Revine Dan Petrescu la CFR Cluj? Ultimele informații din Gruia

Tehnicianul italian nu mai are viață la echipă și se pare că urmează să fie destituit curând, iar ardelenii merg pe aceeași variantă, a repatrierilor. Dan Petrescu este alesul și se pare că antrenorul a acceptat să revină în Gruia, după ce a avut deja discuții cu noul președinte al clubului, Iuliu Mureșan. Acesta ar fi insistat pentru ca „burusucul” să revină, fiind convins că el poate să readucă echipa pe linia de pluturi.

Discuțiile purtate în ultimele ore par să fie aproape finalizate și totul este mai degrabă o chestiune de timp acum, notează cei de la Ziuadecluj. Dan Petrescu este liber de contract, asta după ce în luna august a plecat de la echipă în urma eșecului usturător cu Hacken, 7-2, din play-off-ul Conference League. Tehnicianul ar urma astfel să se întoarcă în Gruia pentru a 4-a oară, mandatele sale precedente fiind, majoritatea, presărate cu trofee.

Campion cu Unirea Urziceni, fostul fundaș dreapta a fost parte integrantă din șirul de succese pe care CFR Cluj l-a obținut în ultimii ani. El are în palmares 4 titluri de campion cu echipa, în 2018, 2019, 2020 și 2022. La acestea se adaugă și o Cupă a României, care a fost câștigată chiar anul trecut, după o finală cu Hermannstadt, 3-2.

CFR Cluj, situație dificilă în SuperLiga. Cum arată clasamentul

Pentru cei de la CFR Cluj eșecul cu Petrolul a picat greu, mai ales că doreau să se apropie de locurile de play-off într-o etapă în care și FCSB a pierdut, 1-2, cu Metaloglobus. Ardelenii au avut un joc șters cu trupa ploieșteană, una care sub comanda lui Eugen Neagoe pare să fie din nou la un nivel bun. După această confruntare, CFR Cluj a rămas cu 13 puncte în clasament, la fel câte au și rivalii de la FCSB, cu care s-au luptat în ultimii ani pentru primul loc.

Ardelenii se pregătesc acum de următorul meci, care va fi sâmbătă, în campionat, pe teren propriu, contra celor de la Farul Constanța, de la ora 21:00. Pentru CFR Cluj va urma și debutul în grupele Cupei României, cu o partidă care, pe hârtie, nu ar trebui să-i pună probleme, cu CSM Slatina.

