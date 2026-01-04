Primele cuvinte ale lui Alibek din postura de jucător al lui CFR Cluj. Video

ADVERTISEMENT

CFR Cluj s-a mișcat rapid după ce l-a vândut pe Louis Munteanu în MLS, la DC United. Ardelenii și-au prezentat noul atacant. Alibek Aliev a semnat cu formația din Gruia și a spus și primele sale cuvinte după ce mutarea s-a oficializat.

Alibek Aliev a fost prezentat oficial la CFR Cluj! Primele cuvinte ale jucătorului în noua postură: ce îi place să facă mai mult în timpul liber

Ardelenii au rămas în această iarnă fără cel mai valoros jucător din lot. pentru suma de 5,8 milioane de euro. Pe 5 ianuarie, acesta va merge în Germania pentru a efectua vizita medicală.

ADVERTISEMENT

au adus însă un înlocuitor în locul lui Louis Munteanu. Atacantul suedez Alibek Aliev a fost prezentat duminică, pe 4 ianuarie, la noul club, prin intermediul rețelelor de socializare. El se va pregăti în Spania alături de noii săi colegi pentru restul sezonului.

„În vârstă de 29 de ani, noul nostru jucător vine în Gruia după ce, în ultimele sezoane, a evoluat pentru echipa suedeză Östers IF, pentru care a bifat 63 de meciuri, a înscris 25 de goluri și a reușit 6 pase decisive. De-a lungul carierei sale, Alibek a mai îmbrăcat tricoul echipelor suedeze GAIS, Örgryte, Dalkurd, Varbergs BoIS sau FC Trollhättan, iar în afara Suediei a mai evoluat pentru CSKA Moscova și pentru echipa finlandeză FF Jaro. De asemenea, acesta a bifat selecții pentru echipa națională a Suediei, la nivel de juniori”, au scris cei de la CFR Cluj pe site-ul oficial.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, noul fotbalist de la CFR Cluj a oferit și un prim scurt interviu din noua postură, în care a vorbit despre câteva aspecte din viața sa personală, cum ar fi pasiunea lui pentru pescuit.

ADVERTISEMENT

Cine este Alibek Aliev? Cariera atacantului suedez

De-a lungul carierei, Alibek Aliev a evoluat pentru mai multe cluburi din Suedia, dar și în afara granițelor. Atacantul a trecut pe la GAIS, Örgryte, Dalkurd, Varbergs BoIS și FC Trollhättan. Pentru o scurtă perioadă, atacantul a evoluat și în Rusia, la CSKA Moscova.

ADVERTISEMENT

În prezent, Alibek Aliev are o cotă de piață de aproximativ 350.000 de euro, potrivit site-urilor de specialitate. Vârful este unul masiv. El măsoară 1,90 metri și speră să se impună rapid la noua sa echipă.