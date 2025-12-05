Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

E gata! Conducerea Rapidului a anunțat când revine Andrei Borza: „Va fi pe foaia de joc”

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a dezvăluit când ar putea reveni pe gazon Andrei Borza. Tânărul fundaș nu a mai evoluat pentru giuleșteni din august.
Bogdan Mariș
05.12.2025 | 13:10
E gata Conducerea Rapidului a anuntat cand revine Andrei Borza Va fi pe foaia de joc
EXCLUSIV FANATIK
Victor Angelescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre revenirea lui Andrei Borza pe gazon. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă nu s-a putut baza în ultimele luni pe Andrei Borza, fundașul stânga suferind o accidentare în cantonamentul echipei naționale. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, președintele Rapidului, Victor Angelescu, a dezvăluit când ar putea reveni acesta pe gazon.

Când revine Andrei Borza? Conducerea Rapidului a făcut anunțul

Victor Angelescu a anunțat că Andrei Borza nu va face deplasarea alături de lotul Rapidului pentru partida cu FC Botoșani din acest week-end, însă ar putea să revină pe gazon în duelul din următoarea etapă, contra celor de la Oțelul. Partida din Giulești contra gălățenilor va avea loc sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

„Teoretic, nu o să fie la Botoșani. El a început antrenamentele cu echipa. Va fi decizia staff-ului și a lui Costel, dar, probabil, poate să fie pe foaia de joc la meciul cu Oțelul. La Botoșani mi-e greu să cred că are cum să intre. Din ce știu eu, nu are cum să joace. Mai avem apoi două meciuri în acest an, cu Oțelul și FCSB, cred că poate să fie pe bancă”, a afirmat președintele Rapidului la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Acesta a vorbit în cadrul emisiunii și despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să ajungă la Rapid în iarnă.

De când nu a mai jucat Andrei Borza pentru Rapid

Ultimul meci pe care Andrei Borza l-a disputat în tricoul Rapidului a fost cel cu UTA de pe 29 august, câștigat cu 2-0, în care a și oferit o pasă decisivă. Mai apoi, fundașul stânga a fost convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru meciurile din septembrie ale naționalei, amicalul contra Canadei și meciul din preliminariile CM cu Cipru.

ADVERTISEMENT
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E...
Digi24.ro
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”

Din nefericire, Borza nu a apucat să joace în aceste partide, deoarece s-a accidentat într-un mod incredibil în timpul unui antrenament, suferind o fractură la degetul mic al piciorului drept. Mai apoi, acesta a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală. În total, Andrei Borza a evoluat în 8 partide pentru Rapid în actuala stagiune, oferind două pase decisive. În absența sa, Costel Gâlcă s-a bazat pe mai mulți jucători în banda stângă a defensivei, precum Răzvan Onea, Christopher Braun sau Robert Bădescu.

ADVERTISEMENT
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului:...
Digisport.ro
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta

Șefii Rapidului AU GĂSIT VINOVAȚII pentru eșecul din Cupă cu FC Argeș. ANALIZA lui Victor Angelescu

Strategia cu care Filipe Coelho vrea să tempereze vestiarul cu greutate al Universității...
Fanatik
Strategia cu care Filipe Coelho vrea să tempereze vestiarul cu greutate al Universității Craiova: „Așa a învățat el pe unde a fost”
Marius Șumudică nu a avut milă de FCSB, după dezastrul de la Arad:...
Fanatik
Marius Șumudică nu a avut milă de FCSB, după dezastrul de la Arad: „Jalnic. Nu poți să arăți așa”
Cei doi jucători de la Rapid pe care Marius Șumudică i-a distrus după...
Fanatik
Cei doi jucători de la Rapid pe care Marius Șumudică i-a distrus după 1-2 cu FC Argeș: „N-am văzut așa ceva în viața mea. Inadmisibil!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
iamsport.ro
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!