E gata! Conducerea Rapidului a anunțat când revine Andrei Borza: „Va fi pe foaia de joc”

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă nu s-a putut baza în ultimele luni pe Andrei Borza, fundașul stânga suferind o accidentare în cantonamentul echipei naționale. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, președintele Rapidului, Victor Angelescu, a dezvăluit când ar putea reveni acesta pe gazon.

Când revine Andrei Borza? Conducerea Rapidului a făcut anunțul

Victor Angelescu a anunțat că Andrei Borza nu va face deplasarea alături de lotul Rapidului pentru partida cu FC Botoșani din acest week-end, însă ar putea să revină pe gazon în duelul din următoarea etapă, contra celor de la Oțelul. Partida din Giulești contra gălățenilor va avea loc sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

„Teoretic, nu o să fie la Botoșani. El a început antrenamentele cu echipa. Va fi decizia staff-ului și a lui Costel, dar, probabil, poate să fie pe foaia de joc la meciul cu Oțelul. La Botoșani mi-e greu să cred că are cum să intre. Din ce știu eu, nu are cum să joace. Mai avem apoi două meciuri în acest an, cu Oțelul și FCSB, cred că poate să fie pe bancă”, a afirmat președintele Rapidului la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. .

De când nu a mai jucat Andrei Borza pentru Rapid

Ultimul meci pe care Andrei Borza l-a disputat în tricoul Rapidului a fost cel cu UTA de pe 29 august, câștigat cu 2-0, în care a și oferit o pasă decisivă. Mai apoi, fundașul stânga a fost convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru meciurile din septembrie ale naționalei, amicalul contra Canadei și meciul din preliminariile CM cu Cipru.

ADVERTISEMENT

Din nefericire, Borza nu a apucat să joace în aceste partide, deoarece , suferind o fractură la degetul mic al piciorului drept. Mai apoi, acesta a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală. În total, Andrei Borza a evoluat în 8 partide pentru Rapid în actuala stagiune, oferind două pase decisive. În absența sa, Costel Gâlcă s-a bazat pe mai mulți jucători în banda stângă a defensivei, precum Răzvan Onea, Christopher Braun sau Robert Bădescu.

ADVERTISEMENT