Sport

E gata cu transferul lui Florin Tănase în China! Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali a făcut anunțul mult așteptat despre transferul lui Florin Tănase de la FCSB în China! Ce se întâmplă cu mutarea: „Am vorbit cu el și asta mi-a spus”
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.06.2026 | 19:31
E gata cu transferul lui Florin Tanase in China Anuntul facut de Gigi Becali
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Anunțul făcut de Gigi Becali despre transferul lui Florin Tănase în China. Foto: Sport Pictures
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Gigi Becali (67 de ani) a oferit ultimele detalii despre transferul lui Florin Tănase (31 de ani) de la FCSB în China. Patronul clubului roș-albastru a dezvăluit că a discutat recent cu fotbalistul despre acest subiect, iar acesta l-a informat cu privire la această ofertă, dar, în egală măsură, a transmis că nu ia în calcul această variantă.

Gigi Becali a anunțat că Florin Tănase nu pleacă în China

Astfel, de acum înainte rămâne de rezolvat problema referitoare la prelungirea contractului mijlocașului ofensiv. Iar în acest sens omul de afaceri a explicat că există în prezent o mică neînțelegere între el și internaționalul român, în ceea ce privește durata noului angajament. „Eu am vorbit cu el acum două-trei săptămâni, mi-a spus că are ofertă din China, dar nu pleacă în China.

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(n.r. Despre prelungirea contractului cu FCSB) El a vrut contract pe 4 ani, dar i-am spus că nu îi fac contract pe 4 ani, îi fac pe 2 ani. Și așa a rămas. Eu vreau pe 2 ani, el vrea pe 4 ani, așa a rămas. Nu am continuat, dar ce e clar, a zis că nu pleacă în China. Eu îl consider în echipă pe Tănase. E o chestiune de afaceri, face el niște afaceri. Nu pot să le spun”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport.

De ce nu vrea Florin Tănase să plece în China

Vizavi de acest subiect, FANATIK a informat recent în exclusivitate că impresarul Florin Vulturar s-a deplasat în China pentru a discuta cu oficialii clubului interesat de Florin Tănase. Doar că se pare că în cele din urmă mutarea nu se va mai realiza, din simplul motiv că jucătorul nu își dorește să ajungă la o distanță atât de mare de familie, după cum a explicat Mihai Stoica în direct la Prima Sport: 

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„Eu știu că Tănase are ofertă din China, cu bani mulți, dar știu că nu vrea să meargă. În primul rând, pentru familie, copilul a crescut. Nu e genul de fotbalist care să plece doar pentru bani, să se chinuiască în China singur, iar copilul să rămână aici. Depinde și cât de mult îi crește salariul. E greu pentru el să plece în China fără copil. Ne permitem să pierdem pe oricine dacă pleacă pentru bani. Nu e cazul la el, că ar fi plecat liber. Orice jucător poate fi înlocuit fără nicio problemă”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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