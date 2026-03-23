„E gata! Definitiv!” Cale liberă pentru construirea stadionului de 100 de milioane de euro din orașul istoric al României: care e capacitatea arenei?

În ultima vreme, infrastructura fotbalistică din România a căutat să se dezvolte. Tocmai de aceea s-au pornit o mulțime de proiecte ce vizează construirea de noi stadioane în orașe cheie din țară. Unul dintre ele, cu o istorie bogată în fotbalul românesc, este Timișoara, iar Alfred Simonis (41 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că lucrările pentru noul „Dan Păltinișanu” încep în viitorul apropiat.

Este gata! Când iau start lucrările pentru noul stadion din Timișoara

Politehnica Timișoara este una dintre echipele de mare tradiție ale fotbalului românesc, însă prezentul nu găsește echipa nici măcar în primele două eșaloane valorice. Echipa din județului Timiș a retrogradat din a doua divizie la finalul sezonului 2022/2023, iar acum se luptă în Liga a III-a.

Totuși, speranțele unei reveniri în prim-plan sunt mari. Se crede că un nou stadion ar putea aduce sponsori importanți și ar atrage mai multă lume la meciuri, lucru extrem de important dacă se dorește revenirea echipei pe prima scenă fotbalistică. iar la un an de la acest eveniment Alfred Simonis a venit cu marele anunț. O asociere de firme a fost desemnată câștigătoare în urma licitației și nimeni nu a contestat acest lucru timp de zece zile, ceea ce înseamnă că se va putea semna contractul de finanțare, iar proiectarea stadionului poate începe.

Președintele Consiliului Județean a explicat, printre multe altele, că acest prim stadiu va dura aproximativ 8 luni, urmând ca ridicarea propriu-zisă a arenei să se finalizeze în alte 24 de luni. Prin urmare, lucrările pentru „Dan Păltinișanu” ar trebui să înceapă la sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor: „E gata! Definitiv! Avem constructor desemnat pentru construirea stadionului Dan Păltinișanu și nimic nu se mai poate schimba. Vă anunțam în urmă cu câteva zile că o asociere de firme a fost anunțată drept câștigătoare a licitației pentru a ridica arena Dan Păltinișanu, dar că, timp de zece zile se pot depune contestații.

Acest termen a expirat, câștigătorul nu a mai fost contestat și acum totul este clar. În câteva zile se va semna contractul de finanțare și începe prima fază: proiectarea stadionului, pentru realizarea căreia sunt necesare opt luni, iar apoi alte 24 pentru ridicarea efectivă a stadionului”, a explicat Alfred Simonis, într-o postare pe rețelele de socializare.

Cât costă „Dan Păltinișanu” și ce sumă va fi cofinanțată de Consiliul Județean Timiș

Arena de 32.000 de locuri va costa aproximativ 100 de milioane de euro. Alfred Simonis a dezvăluit că un sfert din această sumă va fi acoperită de Consiliul Județean Timiș, adică aproximativ 25 de milioane de euro. Restul de 75% din sumă va fi acoperit de Compania Națională de Investiții.

„Zilele următoare voi solicita colegilor mei consilieri județeni să adoptăm o hotărâre de consiliu prin care să asumăm cofinanțarea arenei cu 25% din suma necesară pentru finalizarea proiectului. Potrivit documentelor primite de la Compania Națională de Investiții, cofinanțarea Consiliul Județean este de puțin peste 126 de milioane de lei.

Vreau să fie foarte clar: Consiliul Județean Timiș are resursele necesare pentru a-și aduce contribuția la ridicarea stadionului. Am ținut să fac această precizare pentru a preveni eventuale pusee de cunoștințe administrative ale unor decidenți locali care au mai exprimat opinii halucinante și pe alte subiecte. Facem stadion la Timișoara!”, a mai spus președintele CJ Timiș.

Construcția stadionului din Oradea, blocat după voturile AUR și PSD

Oradea se află aproximativ în aceeași situație cu Timișoara. FC Bihor, echipa județului și a orașului Oradea, joacă în play-off-ul Ligii a II-a, însă fără drept de promovare. Totuși, construcția noului stadion, în valoare de 100 de milioane de euro, era așteptată de toți cetățenii, însă aceasta a fost oprită de voturile AUR și PSD din cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe.

„Au făcut acest lucru intenționat, chiar dacă asta înseamnă să lovești nu doar Oradea, ci întreg județul Bihor. De ce spun asta? Pentru că există și alte stadioane în situații similare: Bistrița-Năsăud, Timiș, Brașov, însă doar stadionul din Oradea a fost lăsat fără finanțare. Oradea nu e câmp de bătălie pentru frustrările lor. Oradea e un oraș care vrea să se dezvolte. Să blochezi o investiție majoră și necesară pentru Oradea și județul Bihor, doar ca să-ți reglezi conturi politice nu e doar josnic. Este revoltător și iresponsabil. PSD și AUR au votat cot la cot împotriva orașului și județului nostru. Iar pentru asta, sunt convins că orădenii și bihorenii nu îi vor uita”, a transmis Florin Birta.