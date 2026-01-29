E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Aventura lui Denis Alibec la FCSB s-a încheiat! Mama fotbalistului, Emilia Stroe, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că atacantul s-a înțeles cu Farul Constanța. Vârful de 35 de ani și-a reziliat contractul cu formația din Capitală.

Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB! Mama atacantului a făcut anunțul

Gigi Becali a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Denis Alibec nu mai are viitor la FCSB și va fi cedat gratis la Farul Constanța, echipa pentru care a evoluat și în stagiunea precedentă, înainte să fie transferat de campioana României.

Mama fotbalistului, Emilia Stroe, a vorbit cu FANATIK despre situația fiului său. Denis Alibec și-a încheiat toate socotelile cu FCSB și va evolua pentru Farul Constanța până la finalul sezonului 2025-2026. „Nu e nicio situație cu Denis. A reziliat și s-a întors la Farul”, au fost cuvintele mamei lui Denis Alibec.

Denis Alibec, experiență ratată la FCSB. Atacantul se întoarce la Farul

Atacantul a suferit multe probleme medicale și nu a putut să o ajute pe campioana României. Până la urmă, patronul echipei din București a decis că este momentul să îi dea drumul fotbalistului.

„Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înțeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înțeleagă acolo. Nu știu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis. Numai de Alibec n-am avut eu chef azi”, a precizat Gigi Becali pentru FANATIK.

Denis Alibec o poate duce pe Farul în playoff

Echipa de la malul mării are în continuare șanse matematice la calificarea în play-off-ul Superligii, însă este nevoie de un final de sezon regulat impecabil.

Denis Alibec are o cotă de piață, conform site-urilor de specialitate, de 500.000 de euro. Atacantul a adunat 45 de selecții la naționala de seniori a României, pentru care a marcat șase goluri.