E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv

Aventura lui Denis Alibec la FCSB s-a încheiat! Mama fotbalistului, Emilia Stroe, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că atacantul s-a înțeles cu Farul Constanța. Vârful de 35 de ani și-a reziliat contractul cu formația din Capitală.
Gigi Becali a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Denis Alibec nu mai are viitor la FCSB și va fi cedat gratis la Farul Constanța, echipa pentru care a evoluat și în stagiunea precedentă, înainte să fie transferat de campioana României.
Mama fotbalistului, Emilia Stroe, a vorbit cu FANATIK despre situația fiului său. Denis Alibec și-a încheiat toate socotelile cu FCSB și va evolua pentru Farul Constanța până la finalul sezonului 2025-2026. „Nu e nicio situație cu Denis. A reziliat și s-a întors la Farul”, au fost cuvintele mamei lui Denis Alibec.
Gigi Becali spera ca Denis Alibec să fie un om de bază la FCSB în acest sezon. Atacantul a suferit multe probleme medicale și nu a putut să o ajute pe campioana României. Până la urmă, patronul echipei din București a decis că este momentul să îi dea drumul fotbalistului.
„Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înțeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înțeleagă acolo. Nu știu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis. Numai de Alibec n-am avut eu chef azi”, a precizat Gigi Becali pentru FANATIK.
Acum, Denis Alibec speră să reușească să fie din nou un om de bază la Farul Constanța. Echipa de la malul mării are în continuare șanse matematice la calificarea în play-off-ul Superligii, însă este nevoie de un final de sezon regulat impecabil.
Denis Alibec are o cotă de piață, conform site-urilor de specialitate, de 500.000 de euro. Atacantul a adunat 45 de selecții la naționala de seniori a României, pentru care a marcat șase goluri.