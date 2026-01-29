Sport

E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv

Denis Alibec a reziliat contractul cu FCSB și s-a înțeles cu Farul Constanța. Ce a spus mama fotbalistului despre viitorul său. „Nu e nicio situație”.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
29.01.2026 | 23:55
E gata Denis Alibec sia reziliat contractul cu FCSB si va juca la Farul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB! Mama atacantului a făcut anunțul
ADVERTISEMENT

Aventura lui Denis Alibec la FCSB s-a încheiat! Mama fotbalistului, Emilia Stroe, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că atacantul s-a înțeles cu Farul Constanța. Vârful de 35 de ani și-a reziliat contractul cu formația din Capitală.

Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB! Mama atacantului a făcut anunțul

Gigi Becali a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Denis Alibec nu mai are viitor la FCSB și va fi cedat gratis la Farul Constanța, echipa pentru care a evoluat și în stagiunea precedentă, înainte să fie transferat de campioana României.

ADVERTISEMENT

Mama fotbalistului, Emilia Stroe, a vorbit cu FANATIK despre situația fiului său. Denis Alibec și-a încheiat toate socotelile cu FCSB și va evolua pentru Farul Constanța până la finalul sezonului 2025-2026. „Nu e nicio situație cu Denis. A reziliat și s-a întors la Farul”, au fost cuvintele mamei lui Denis Alibec.

Denis Alibec, experiență ratată la FCSB. Atacantul se întoarce la Farul

Gigi Becali spera ca Denis Alibec să fie un om de bază la FCSB în acest sezon. Atacantul a suferit multe probleme medicale și nu a putut să o ajute pe campioana României. Până la urmă, patronul echipei din București a decis că este momentul să îi dea drumul fotbalistului.

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

„Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înțeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înțeleagă acolo. Nu știu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis. Numai de Alibec n-am avut eu chef azi”, a precizat Gigi Becali pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a...
Digisport.ro
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital

Denis Alibec o poate duce pe Farul în playoff

Acum, Denis Alibec speră să reușească să fie din nou un om de bază la Farul Constanța. Echipa de la malul mării are în continuare șanse matematice la calificarea în play-off-ul Superligii, însă este nevoie de un final de sezon regulat impecabil.

Denis Alibec are o cotă de piață, conform site-urilor de specialitate, de 500.000 de euro. Atacantul a adunat 45 de selecții la naționala de seniori a României, pentru care a marcat șase goluri.

ADVERTISEMENT
Cine e doctorița care va participa la Jocurile Olimpice de iarnă. A început...
Fanatik
Cine e doctorița care va participa la Jocurile Olimpice de iarnă. A început să practice sport în urmă cu 6 ani
FCSB – Fenerbahce 1-1, live video în etapa 8 din Europa League. Tavi...
Fanatik
FCSB – Fenerbahce 1-1, live video în etapa 8 din Europa League. Tavi Popescu, aproape de un gol magnific
O fostă jucătoare de volei face furori în online. Ipostazele în care a...
Fanatik
O fostă jucătoare de volei face furori în online. Ipostazele în care a apărut în văzul tuturor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Acuzații grave! A lucrat la Ministerul Sportului și susține că SuperLiga a avut...
iamsport.ro
Acuzații grave! A lucrat la Ministerul Sportului și susține că SuperLiga a avut o singură 'campioană curată' în ultimii 10 ani
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!