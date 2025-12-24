E gata! Dorit de Dinamo și Rapid, George Pușcaș e aproape să semneze

ADVERTISEMENT

George Pușcaș, internaționalul român care a evoluat în ultimii ani în campionatul din Turcia, este în căutarea unei echipe și se află pe lista celor de la Dinamo și Rapid.

George Pușcaș e gata să semneze

George Pușcaș are însă niște pretenții financiare mult peste ceea ce există la nivelul campionatului din România, iar transferul său este greu de realizat. Se pare că jucătorul este gata să semneze un contract cu o echipă din China, dezvăluie presa locală.

„Fostul fotbalist de la Inter Milano este aproape de un transfer în China. Își dorește un salariu mare. După ofertele profitabile din partea cluburilor din Superliga Chineză, Pușcaș a manifestat o atitudine pozitivă față de transfer. Mai multe surse indică faptul că atacantul, care a reprezentat echipa națională a României, și-ar putea continua cariera de fotbalist în Asia începând de anul viitor.

După ce și-a reziliat contractul cu clubul turc Bodrum în septembrie, Pușcaș a fost liber de contract și intenționează să găsească o nouă echipă în perioada de transferuri de iarnă. Are cerințe salariale mari, iar contactele anterioare cu cluburi din România și Croația nu au reușit să ajungă la acorduri din cauza incapacității acestora de a-i îndeplini jucătorului așteptările salariale”, a scris .

Negocieri avansate pentru transferul lui Pușcaș

Jurnaliștii asiatici spun că nu știu echipa care este aproape de a-l lua pe Pușcaș, însă precizează că există negocieri avansate pentru ca lucrurile să se rezolve cât mai repede.

„Pușcaș și-a exprimat dorința de a se muta în China. În prezent, ambele părți negociază un contract final. Din punct de vedere tehnic, Pușcaș este puternic fizic, posedă o putere de atac excelentă și este priceput la poziționarea în careu. Acest tip de atacant a fost întotdeauna foarte căutat în Superliga Chineză (CSL).

Deși nu a fost dezvăluit ce club din CSL este în discuții cu el, având în vedere reputația și așteptările sale salariale, este probabil să se alăture unei echipe din CSL cu potențial de a lupta pentru titlu”, au mai scris chinezii.

George Pușcaș a evoluat ultima dată în Turcia, la Bodrumspor.

Kopic nu și-a ascuns interesul pentru Pușcaș

Zeljko Kopic a fost întrebat direct la Dinamo și acesta a spus că internaționalul român reprezintă o variantă interesantă pentru echipa sa. Croatul a confirmat că jucătorul a mai fost pe lista lui Dinamo și în trecut.

Totuși, se pare că pretențiile salariale, undeva la 50.000 de euro pe lună, fac ca aducerea atacantului să fie una extrem de dificilă, atât pentru Dinamo, .