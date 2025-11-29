Sport

E gata! După ce a fost criticat public de conducerea lui Dinamo, Stipe Perica a făcut anunțul despre viitor: „100%”

Stipe Perica se află într-o situație nefastă la Dinamo, echipă pentru care a înscris un singur gol în acest sezon. La finalul partidei cu Oțelul, atacantul croat a vorbit despre viitorul său la echipă.
Bogdan Mariș
30.11.2025 | 00:23
E gata Dupa ce a fost criticat public de conducerea lui Dinamo Stipe Perica a facut anuntul despre viitor 100
ULTIMA ORĂ
Stipe Perica a vorbit despre viitorul său la Dinamo. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Dinamo a obținut un succes important în Superliga, 1-0 pe teren propriu cu Oțelul. Intrat pe teren în minutul 68, Stipe Perica nu a avut vreo contribuție din punct de vedere ofensiv, iar la finalul meciului, acesta a vorbit despre viitorul său la formația „roș-albă”.

Ce a declarat Stipe Perica despre viitorul său: „Nu caut un alt club”

Stipe Perica a marcat un singur gol pentru Dinamo în acest sezon, reușita decisivă din victoria cu Unirea Slobozia (1-0), însă în ultimele partide a ratat mai multe ocazii importante, iar viitorul său la echipă este unul incert. Fostul jucător al lui Chelsea a vorbit despre acest aspect la finalul meciului cu Oțelul. „A fost un meci greu, nu am jucat în prima repriză, dar am văzut că Oțelul e o echipă bună. E bine că am câștigat.

ADVERTISEMENT

Sunt bine acum, mă antrenez normal și îmi aștept șansa. Încerc să dau 100%. La începutul verii am avut accidentarea la spate, acum mi-am revenit. Am ratat câteva șanse, am avut și ghinion cu Craiova, cu CFR, unde am lovit bara. Știu că dacă voi avea o nouă șansă, voi marca. Trebuie să îmi intru în ritm și să marchez. Nu sunt afectat de fani, de media. Nu e plăcut să fii criticat, dar ăsta e fotbalul.

(n.r. vrei să pleci de la Dinamo?) Mai am contract și mă concentrez la meciul cu Farul. Cu antrenorul am o relație bună, așa cum am avut din prima zi de când am venit aici. (n.r. vrei să rămâi la Dinamo?) Da, nu caut un alt club. Mai am un an și jumătate contract și nu mă gândesc la următorul mercato. Eu îmi doresc să fiu 100% și să marchez”, a declarat Perica, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce...
Digi24.ro
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre situația lui Stipe Perica la Dinamo

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA după remiza dintre FC Botoșani și Dinamo, Andrei Nicolescu a vorbit despre situația lui Stipe Perica, care ratase o ocazie imensă și în acel meci, fiind blocat de portarul Anestis. „La Perica devine supărător. Am mai spus, atacanții noștri sunt datori, din ce în ce mai datori. În loc să se trezească… Ei sunt datori și față de club, dar și față de suporteri.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”

Am avut o discuție cu Perica, o să mai avem una. E o chestiune de atitudine, de modul în care se pregătește și se dedică clubului acesta. Sper să înțeleagă și sper să vadă că, la momentul acesta, nu face suficient nici pentru el, nici pentru club!”, afirma la acel moment președintele „câinilor”.

Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Ungaria, victorie la scor neverosimil....
Fanatik
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Ungaria, victorie la scor neverosimil. Toate rezultatele zilei
Cătălin Cîrjan s-a descătușat după ce a decis de unul singur Dinamo –...
Fanatik
Cătălin Cîrjan s-a descătușat după ce a decis de unul singur Dinamo – Oțelul 1-0: „Simțeam presiune pe mine”
După debutul la Dinamo, Adrian Mazilu a „amenințat-o” pe Steaua! Gestul de la...
Fanatik
După debutul la Dinamo, Adrian Mazilu a „amenințat-o” pe Steaua! Gestul de la finalul partidei cu Oțelul: „Sper să luăm titlul”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!