E gata! FCSB pleacă de pe Stadionul Ghencea: „Nu vom mai juca acolo! Ăla nu e teren de fotbal!”

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FCSB a luat decizia de a nu mai disputa meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Ghencea. Mihai Stoica a anunțat că Arcul de Triumf va fi noua casă a roș-albaștrilor, până când Arena Națională va deveni disponibilă.

FCSB pleacă de pe Stadionul Ghencea

. Echipa roș-albastră a acuzat că suprafață deplorabilă a contat în eșecul cu Auda, 2-3, în turul doi preliminar UEFA Conference League. Mai mult, Mihai Stoica a anunțat că aceste a fost ultimul meci pe care FCSB l-a disputat pe arena din Sectorul 6.

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„De greșelile individuale s-a vorbit destul. Nu s-a vorbit de ce e mai important, arbitrajul. Crede că dacă era VAR era 4-1 pentru noi. Trebuia să joace în 10, intrarea la Tănase cu a fost regulamentară. Am avut două penalty-uri clare, în care al doilea e odios. E fault de cartonaș roși și domnul arbitru nici măcar fault nu a dat. Și al doilea aspect, terenul care nu a fost un teren de fotbal. Ne-a dezavantajat. Nu vom mai juca acolo! Ăsta nu e teren de fotbal.

Pe teren mirosea oribil gazonul. E clar că este o ciupercă. Nu sunt vinovați cei care administrează. Soluția este să jucăm pe alt stadion, poate pe Arcul de Triumf”, a declarat Mihai Stoica, în direct la .

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Arcul de Triumf, „casă” pentru FCSB și Dinamo!?

Pe Arena Națională nu se va mai putea juca fotbal până la începutul lunii septembrie. La finalul lunii august, pe cel mai mare stadion al țării va avea loc , iar arena va fi indisponibilă pentru meciurile de fotbal.

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Astfel, FCSB și Dinamo ar putea fi nevoite să își dispute partidele de pe teren propriu pe stadionul Arcul de Triumf. Rămâne de văzut dacă aceasta va fi soluția aleasă de cele două cluburi. În cazul FCSB, o altă variantă care poate fi luată în calcul este disputarea meciurilor pe un stadion din afara Bucureștiului.