E gata! FCSB pregătește primul transfer al iernii. MM Stoica: „Azi am început discuțiile, dar nu ne oprim aici”

Gigi Becali (67 de ani) l-a delegat pe Mihai Stoica (60 de ani) să meargă în Portugalia și să caute jucători pentru FCSB. Președintele C.A. s-a întors cu vești bune înaintea meciului cu Gloria Bistrița din Cupa României Betano.

Primul transfer al iernii la FCSB poate veni din Portugalia

Mihai Stoica a revenit în spațiul public după vizita în Portugalia și a anunțat că deja a găsit cel puțin un fotbalist pentru FCSB. Oficialul campioanei României a oferit primele impresii după eșecul cu Bologna (1-2) din Europa League și victoria cu UTA (4-0) din campionat.

„(n.r. – Câte meciuri ați văzut?) Șase. Două de Liga 2 și 4 de Prima Ligă. (n.r. – Cum ați găsit campionatul?) Mult și diferit față de acum… Ultima dată când am văzut acolo jocuri s-a întâmplat acum 12 ani. S-a schimbat foarte mult. Seamănă cu Olanda. Joacă foarte deschis toți.

Acum am fost la un meci numai să văd Porto cu Farioli și mă așteptam să fie la discreția lui Porto. Echipe mici care pun probleme mari. În Liga 2 sunt jucători foarte buni, dar joacă foarte riscant. Acolo toți fundașii centrali se văd mijlocași și toți mijlocașii se văd decari.

Sunt jucători în a doua jumătate a ligii secunde și chiar liga a treia care au venit și au făcut față în România. Uite Alex Telles, Lameira. Am dat două nume. Acolo nu au jucat pe nicăieri. Îmi spunea Giovanni Sartori, directorul tehnic al Bolognei. Îl știa pe Cisotti. Sartori știe pe toată lumea.

Știi cum e? Depinde cu ce vrei să te îmbraci. Există în orice capitala europeană și magazine pentru toate buzunarele și magazine exclusiviste. Nu știu pe ce se bazează ei, ce cer jucătorii. Am început azi niște discuții. Oricum o să mai merg să văd și alte chestii”, a declarat Mihai Stoica, la

Ce fotbaliști portughezi au jucat la FCSB

Ultimul jucător portughez care a evoluat la FCSB a fost Thierry Moutinho (34 de ani), în perioada iulie 2019 – ianuarie 2020. De-a lungul istoriei, pe lângă Moutinho, alți 9 fotbaliști lusitani au mai îmbrăcat tricoul roș-albastru:

Tiago Gomes Antonio Semedo Tininho Geraldo Alves Filipe Teixeira Artur Jorge Diogo Salomao Thierry Moutinho David Caiado

„Am avut ocazia să vorbesc cu oameni care știu în profunzime campionatul lor, ambele ligi și acum am ceritudinea că sunt foarte mulți bani acolo. Nu întâmplător în primele 15 cluburi, ca vânzări în secolul 21, sunt patru cluburi din Portugalia. Benfica a vândut cel mai mult, pe 2 cred că e Porto, dar sunt și Sporting foarte sus, undeva 6-7, și Braga. Braga are 268 de milioane vândute în secolul ăsta. Sunt bani mulți! Prețuri mari.

Tu trebuie să oferi ca un jucător să vină în România un salariu mult mai mare decât în Portugalia. Doar dacă găsești un jucător care vrea să joace în cupele europene. Noi acum nu suntem foarte ofertanți. Era mai ușor anul trecut. Era mai ușor în vară. Joci în preliminariile UCL. Oricum nu cred că nu vom juca într-o cupă europeană. Sunt și jucători la final de contract.

Există și underdogs. Sunt și jucători care n-au ajuns la un nivel mare și au calități, dar ăștia trebuie evaluați bine pentru că vorbim de poziții defensive. Numai eu știu cum a fost când a început să joace Ngezana. Că de la prima gafă eram cu ținta pusă pe frunte”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

Gigi Becali a dezvăluit ce fotbalist a găsit MM Stoica în Portugalia

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că .

„El (n.r. – Gigi Becali) îi va alege. Eu voi face ce făceam înainte. I-am zis lui Bucșaru. Avem un jucător care să joace și dreapta și central și închizător. Avem varianta business, Maftei, 400.000, salariu mare, și un jucător de la Bistrița, nu o să-i dau numele, 150.000 și salariu mic. (n.r. – A ales varianta business?) În prima fază nu, dar l-am împins eu să aleagă varianta business”, a conchis MM Stoica.