E gata! Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Florinel Coman a fost o piesă crucială din angrenajul echipei ce a reușit să câștige primul campionat după o pauză de nouă ani, după care a prins un transfer pe bani mulți în Qatar. El nu s-a impus la Al-Gharafa, iar Gigi Becali l-ar dori înapoi la FCSB. Oficialii din Qatar i-au dat răspunsul patronului campioanei României.

Florinel Coman nu revine la FCSB în această iarnă

Florinel Coman era dorința lui Gigi Becali pentru această perioadă de mercato, însă salariul său uriaș de la Al-Gharafa nu-i permite nici măcar să-l împrumute. Latifundiarul din Pipera era gata să-i plătească 600.000 – 700.000 de euro din salariul de 2 milioane de euro, însă oficialii din Qatar l-au anunțat că suma este mult prea mică pentru un împrumut al lui Coman la FCSB.

După câteva zile în care fanii au tot sperat o revenire de senzație a extremei, Gigi Becali a oferit răspunsul final despre această posibilitate: „Coman nu vine. Rămâne acolo pentru că nu-l lasă arabii”, a declarat omul de afaceri pentru

Ce spunea Gigi Becali despre Florinel Coman în urmă cu o săptămână

. Patronul lui FCSB l-a sfătuit pe fostul său jucător să facă tot posibilul să-și termine contractul în Qatar, pentru a încasa toți banii din Golf, și să nu se gândească la performanța fotbalistică.

Totuși, omul de afaceri nu ar fi refuzat posibilitatea ca Florinel Coman să fie împrumutat cu o bună parte din salariu plătită de qatarezi, așa cum a fost în cazul plecării la Cagliari: „Nu știu nimic despre Florinel Coman. O să vorbesc cu el, că vine acasă de Sărbători. Dacă îi dau arabii banii. El are două milioane, dacă îi dau ăia un milion și îi mai dau eu 600-700 de mii, să vină încoa”, spunea Gigi Becali în urmă cu o sătpămână.

Florinel Coman nu a confirmat în străinătate

Deși el a jucat destule meciuri pentru Al-Gharafa după transferul în Qatar, Florinel Coman a plecat împrumut în mercato-ul de iarnă în Serie A, la Cagliari. Fostul fotbalist de la FCSB

Davide Nicola, antrenorul său de la acea vreme, începuse să-i ofere tot mai multe minute pentru a prinde ritmul competiției, însă în primul meci în care a intrat ca titular a suferit o accidentare ce l-a scos din circuit pentru tot restul sezonului.

ci doar în Liga Campionilor Asiei și în Cupa Qatarului. Recent, Coman a fost introdus timp de 40 de minute într-o partidă din competiția internă,