E gata “Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, documentarul fabulos despre viața lui Adrian Mutu. Toate detaliile producției

“Il Fenomeno – Povestea unui superstar” surprinde cu autenticitate gloria, căderea și renașterea lui Adrian Mutu. Publicul are, astfel, ocazia să-l descopere pe ex-internaționalul român dintr-o perspectivă unică. Fără nicio reținere, fostul atacant vorbește deschis despre momentele care i-au marcat cariera și viața personală.

Ce membri din familia lui Adrian Mutu apar în producție

Documentarul a fost filmat pe parcursul a 18 luni în România, Italia și Anglia. Prin vocile celor mai apropiați oameni din viața lui, producția trece granițele unei simple povești despre fotbal și ajunge în universul intim al lui .

Sandra, actuala soție, vorbește despre omul din spatele supervedetei, în timp ce Laura, sora lui, oferă o perspectivă familială de puțin știută. Nu lipsesc nici “comorile” fostului fotbalist, care conturează dinamica tată-copiii, dar nici Spiridon, tatăl său, care rememorează începuturile și copilăria celui supranumit “Briliantul”. Dincolo de teren, scandal sau faimă, documentarul oferă o imagine completă.

Ce spune regizorul Remus Achim despre documentar

Regizorul documentarului “Il Fenomeno – Povestea unui superstar” este nimeni altul decât Remus Achim, cunoscut pentru alte producții de succes precum “În inima Naționalei” și “Generația de Suflet”.

“Mutu – Il Fenomeno nu este un film doar despre fotbal. Este o experiență, o incursiune în viața unui om urmărit de glorie, alegeri și consecințe. Am construit documentarul cu ritmul unui thriller și intensitatea unei confesiuni, fără cosmetizări, fără protecție, fără mască. Este povestea unui destin care accelerează, se frânge, explodează și se reconstruiește. O poveste despre cădere și revenire, despre valoare, vulnerabilitate și lupta pe care o duci, în primul rând, cu tine însuți. Pentru mine, ‘Il Fenomeno’ nu este doar un film. Este un adevăr rostit pe cameră. Un adevăr care respiră, apasă și rămâne”, a spus regizorul Remus Achim.

În câte episoade este structurată producția “Il Fenomeno – Povestea unui superstar”

Miniseria este structurată în patru episoade. Începe cu “Superstarul Rebel”, parte dedicată ascensiunii incredibile și talentului care a redefinit așteptările publicului, și continuă cu “Dincolo de Teren”, o incursiune în relațiile și universul personal al lui Adrian Mutu.

Al treilea episod, “Cădere Liberă”, prezintă momentele de dopaj, scandal și pierdere care au dus la prăbușirea carierei sale, pentru ca în final, “Împăcat cu Drumul” să surprindă procesul de reconstrucție, maturizarea, trecerea către antrenorat și sensul nou pe care Mutu îl oferă, în prezent, vieții sale.

Ce staruri din fotbal au fost intervievate în cadrul documentarului

În cadrul documentarului, au fost intervievate nume importante din fotbal, cu care Adrian Mutu a interacționat de-a lungul carierei. Gheorghe Hagi, Răzvan Raț, Ciprian Marica, Cesare Prandelli sau Francesco Totti au oferit perspective unice asupra carierei și personalității fostului fotbalist.

Miniseria va fi disponibilă exclusiv pe VOYO. Din 2 decembrie, fiecare marți va aduce un nou episod al .