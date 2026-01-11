E gata! Miliardarul ucrainean Igor Surkis a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță, românul acuzat că e pro-rus

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță nu a reușit să se impună la Dinamo Kiev și s-a vorbit despre posibilitatea ca el să fie cedat în această iarnă. Miliardarul ucrainean Igor Surkis a dezvăluit ce urmează pentru atacant.

Ce așteaptă Igor Surkis pentru a lua o decizie cu Vladislav Blănuță

Achiziționat în vară de la FC U Craiova în schimbul sumei de 2 milioane de euro, Vladislav Blănuță a avut parte de o situație teribil de grea. Jucătorul de 23 de ani a fost din cauza unor postări pro-ruse făcute pe rețelele sociale.

Într-un mediu extrem de ostil, atacantul nu a reușit să dea randamentul scontat în puținele minute care i-au fost oferite. În aceste condiții, patronul Igor Surkis a anunțat că ia în calcul despărțirea de Blănuță.

”Așteptăm să aflăm dacă poate juca pentru un alt club. FIFA trebuie să răspundă. Dacă vor exista oferte reale și permisiunea de a juca, îl vom vinde”, a declarat șeful lui Dinamo Kiev, conform .

Blănuță, de la Dinamo la Dinamo

De situația dificilă a lui Vladislav Blănuță în Ucraina încearcă să profite Dinamo București. FANATIK a anunțat în exclusivitate că șefii ”câinilor” se află în negocieri cu Igor Surkis pentru .

”Roș-albii” se află în căutarea unui atacant central care să acopere lipsa de formă a lui Stipe Perica și a lui Alex Pop. Antrenorul croat Zeljko Kopic și-a dat acordul pentru aducerea lui Blănuță, iar conducerea a început imediat negocierile.

Deocamdată, cele două părți nu au ajuns la un acord. Ucrainenii vor să-l împrumute doar până la finalul sezonului, în timp ce bucureștenii l-ar dori pentru un an cu drept de achiziționare definitivă.

Ce probleme sunt la transferul lui Blănuță

Chiar dacă se va ajunge la un acord între cele două cluburi, va fi nevoie și de acordul FIFA pentru că Vladislav Blănuță a jucat deja pentru două echipe în acest sezon. Până să ajungă la Dinamo Kiev, el a evoluat un meci și pentru FC U Craiova.

Însă, . În primul rând, este vorba despre dezafilierea clubului FC U Craiova și ștergerea tuturor rezultatelor echipei din acest sezon. Inclusiv a partidei în care a evoluat Blănuță, astfel că fotbalistul nu ar mai figura că a jucat deja la două formații în acest sezon.

O altă variantă o reprezintă regulă stabilită de FIFA prin care jucătorii străini din Ucraina își pot suspenda contractele din cauza războiului. Însă, această normă nu anulează regula ce prevede numărul de cluburi pentru care poți juca într-un sezon.