E gata! Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă! Patronul FCSB: „A venit la mine acasă și mi-a spus de ce acceptă oferta lui Gaziantep!” Exclusiv

Mirel Rădoi (45 ani) l-a anunțat pe Gigi Becali (67 ani) că pleacă de la FCSB la Gaziantep. FANATIK a aflat că, în cursul zilei de marți, 21 aprilie, Mirel Rădoi s-a întâlnit cu Gigi Becali la locuința acestuia din Pipera și l-a anunțat decizia finală:

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Prima reacție a lui Gigi Becali

Telenovela plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB s-a încheiat! Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, . În urmă cu doar câteva minute, tehnicianul l-a înștiințat pe latifundiarul din Pipera că va semna în Turcia. Gigi Becali a confirmat informația în exclusivitate pentru FANATIK.

„Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre niciun fel de supărare, nu e niciun fel de problemă cu Chiricheș sau alte supărări. E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Ce salariu va avea, de fapt, Mirel Rădoi la Gaziantep

În continuare, Gigi Becali a dezvăluit salariul pe care Mirel Rădoi îl va avea la Gaziantep. Per total, fostul tehnician de la FCSB și Universitatea Craiova ar putea ajunge la suma de 900.000 de euro într-un singur an. Lunar, Rădoi va câștiga suma de 65.000 de euro și va primi o primă de instalare de 100.000 de euro. Gigi Becali a văzut „pe viu” contractul finului său.

„Câștigă foarte mulți bani, cu totul 900.000 de euro, partea lui pe an. Salariul va fi de 65.000 de euro lunar și 100.000 de euro primă de instalare. Mi-a arătat băiatul contractul ca să văd că e un contract mare și eu nu pot să-l opresc de la atâția bani să plece. Am crezut că e un contract mai mic, dar e un contract mare și el vrea să facă performanță, vrea să impresioneze în Turcia, să ajungă la echipe mari.

A zis că e o decizie legată strict de cariera lui și că îi pare rău că trebuie să plece în acest moment. E o decizie strategică legată de carieră. I-am mulțumit, i-am spus că are binecuvântarea mea. I-am mulțumit pentru tot, ne-am strâns mâinile și asta a fost tot. Mirel Rădoi nu mai este antrenorul FCSB-ului începând de astăzi”, a mai spus Gigi Becali pentru FANATIK.

Cine vine în locul lui Mirel Rădoi la FCSB?

FCSB va porni căutările pentru antrenorul care să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi. Latifundiarul din Pipera l-a delegat pe MM Stoica, președintele CA, să găsească un antrenor fie român, fie străin, dar „de valoare”. „Ne apucăm să căutăm antrenor, i-am dat sarcina asta lui MM Stoica, el este omul care se ocupă.

Să caute un antrenor străin, ori român, dar de valoare cu care să mergem mai departe, să facem performanțe și să ne atingem obiectivele. Încă o dată îi mulțumesc lui Mirel Rădoi, un caracter deosebit pentru ajutorul pe care mi l-a dat. Am fi făcut lucruri frumoase, dar nu poți să te opui omului când are atâția bani și când poate să ajungă să facă un salt mare în carieră într-un campionat cum e Turcia.

Mi-a explicat care sunt argumentele, mi-a explicat că nu s-a supărat, că nu are cum să se supere pe nașul lui și că e o decizie legată strict de cariera lui. L-am înțeles și mergem mai departe. O să punem antrenor. N-am nicio emoție, echipa a câștigat deja play-out-ul, așa că nu ne grăbim”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.